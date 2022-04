Armani Hotel Milano assume: recruitment day il 27 e 28 aprile













Armani Hotel Milano, hotel 5 stelle lusso situato nel famoso Quadrilatero della moda, organizza il 27 e 28 aprile la prima edizione del Recruitment Day 2022, con l’obiettivo di individuare candidati qualificati e motivati a entrare a far parte di una realtà internazionale del settore alberghiero.

La struttura si trova in via Manzoni 31, ma c’è anche la possibilità di partecipare all’evento virtualmente. Due le sessioni programmate: dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Questi i reparti interessati dal recruitment: area Food & Beverage per assistant bar manager, bartender, chef de rang, commis de rang; area Cucina per commis de partie; area Front Office per guest service supervisor, guest service agent; area Spa per Beauty Therapist; Uffici Hr & Finance per hr generalist/income auditor.

L’evento è orientato ai candidati con esperienza pregressa in posizioni analoghe nel settore luxury hôtellerie, con ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di un’altra lingua straniera. Saranno presi in considerazione solo i curricula dei candidati provenienti da stati dell’Unione europea o con un regolare permesso di lavoro.

È possibile inviare la propria candidatura via email al seguente indirizzo specificando nell’oggetto la posizione di interesse: [email protected].