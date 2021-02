Argentina, riapre l’aeroporto Jorge Newbery di Buenos Aires













Dopo quasi un anno di chiusura il prossimo 15 marzo riapre l’aeroporto metropolitano Jorge Newbery, il secondo scalo di Buenos Aires (dopo l’internazionale Ezeiza) dedicato ai collegamenti nazionali in Argentina, ma che opera anche varie tratte in tutto il Sudamerica.

L’aeroporto era stato chiuso lo scorso 1° agosto 2020 prima in seguito al diffondersi della pandemia, poi per effettuare alcuni lavori di ampliamento e miglioramento di tutta la sede. Da marzo, quindi, il Jorge Newbery sostituirà anche tutte le operazioni di volo che erano presenti al terzo e piccolo aeroporto della capitale argentina, El Palomar, che sarà chiuso definitivamente.

I voli di Aerolíneas Argentinas dallo scalo rinnovato ripartiranno il 16 marzo, così come quelli delle maggiori compagnie low cost: Jetsmart e Flybondi. Nella prima fase, però, verranno operati solo voli domestici, mentre in un secondo – anche in base all’evoluzione della pandemia – potrebbe arrivare il via libero governativo per i voli regionali.

I lavori di ampliamento del Jorge Newbery (situato a 2 km a nord-ovest dal centro della capitale argentina, sulla sponda del Río de la Plata) hanno visto aumentare la lunghezza e la larghezza della pista di atterraggio – che permetterà di ospitare aerei più grandi come i Boeing 787 e gli Airbus A330 – e lo sviluppo delle aree di arrivo e partenza del terminal internazionale.