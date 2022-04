Arabian Travel Market scalda i motori: previsti oltre 1.500 espositori













Ventinovesima edizione dei record e da tutto esaurito per l’Arabian Travel Market (Atm) 2022 che si terrà dal 9 al 12 maggio presso il Dubai World Trade Center. Sono infatti attesi 1.500 espositori, rappresentanti di 112 destinazioni globali ed una partecipazione prevista di oltre 20.000 operatori. All’evento in presenza seguirà poi l’Atm Virtual, che si svolgerà da martedì 17 a mercoledì 18 maggio.

In linea con il tema di quest’anno “Il futuro dei viaggi e del turismo internazionale”, Atm 2022 – come confermato durante la conferenza stampa di presentazione – ospiterà un’ampia selezione di sessioni ed eventi, per consentire ai professionisti del settore di tutto il mondo di discutere le tendenze attuali ed esplorare opportunità a lungo termine nei settori della viaggi, trasporti, turismo, ospitalità, eventi, attrazioni.

Per Kerry Prince, chief growth officer: «Si prevede che la spesa per viaggi d’affari in Medio Oriente aumenterà del 32% quest’anno, secondo il World Travel & Tourism Council (Wttc) e queste cifre sottolineano il sentimento positivo che stiamo sperimentando in tutta la regione. Numeri che fanno ben sperare per l’ennesima edizione di successo di Atm, fornendo un catalizzatore per mettere saldamente il nostro settore sulla strada di una ripresa solida e sostenibile».

Edizione record anche perché l’area espositiva dell’Atm 2022 sarà di oltre l’85% più grande rispetto alla scorsa edizione. Una crescita dovuta all’espansione di diverse zone espositive per settore e regione, tra cui travel tech (+380%); gli alberghi (+71%); l’area del Medio Oriente (+57%), dell’Africa (+56%), dell’Asia (50%) e dell’Europa (+49%).

A fronte di queste perfomance espositive Issam Kazim, amministratore delegato di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism) ha commentato: «Il dipartimento dell’economia e del turismo di Dubai è lieto di far parte di questo importante appuntamento nel calendario turistico globale e non vede l’ora di discutere ed esplorare opportunità di crescita sostenibile, in linea con la visione di sua altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, per fare di Dubai la destinazione più visitata e la migliore città al mondo in cui vivere e lavorare. Dalla riapertura al mercato globale nel luglio 2020, Dubai non ha mai guardato indietro. Siamo stati in grado di sfruttare questo slancio anno dopo anno, portando a un Expo 2020 Dubai di enorme successo. E Atm arriva in un momento in cui il resto del mondo vuole far parte di questo straordinario viaggio con Dubai».

E Danielle Curtis, exhibition director ME di Arabian Travel Market, ha dichiarato: «Atm 2022 vedrà una vasta gamma di leader del settore salire sul palco, offrendo approfondimenti di esperti su tendenze, sfide e opportunità in tutto il nostro settore. La nostra sessione di apertura, ad esempio, che sarà moderata da Eleni Giokos della Cnn, vedrà la partecipazione di Issam Kazim, amministratore delegato di Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing; Scott Livermore, capo economista presso Oxford Economics; e Jochem-Jan Sleiffer, presidente Hilton per Medio Oriente, Africa e Turchia».

Uno dei tanti momenti salienti di questa edizione post-pandemia, sarà il rinnovato evento Atm Travel Tech, precedentemente chiamato Travel Forward, che illustrerà nel dettaglio gli ultimi prodotti e servizi di tecnologia di viaggio. Inoltre l’Atm Travel Tech Stage ospiterà una serie di seminari, dibattiti e presentazioni incentrati sui trend a lungo termine del turismo in Medio Oriente. Quest’anno poi andrà in scena l’Atm Draper-Aladdin startup competition, in collaborazione con AladdinB2B e Draper Associates, che vedrà la presentazione di 15 startup di viaggi, turismo e ospitalità per finanziamenti complessivi pari a 500.000 dollari americani.

«In qualità di hub tecnologico riconosciuto a livello mondiale – ha poi concluso Curtis – Dubai offre un ambiente senza precedenti per imprenditori e startup che lavorano per guidare i progressi nei viaggi, nel turismo e nell’ospitalità. E sfruttando lo status del Medio Oriente come hub dell’innovazione e il fenomeno delle startup in corso nella regione, riteniamo che Atm 2022 agirà come un incubatore tanto necessario per la tecnologia e l’innovazione future».

Infine l’ATM 2022 ospiterà il forum [email protected] che – con la Global Business Travel Association (Gbta) – parteciperanno per la prima volta dal vivo con l’illustrazione delle tendenze attuali e future per i tour operator e la consulenza di esperti sulla crescita del business attraverso marketing, tecnologia, distribuzione, leadership di pensiero e connessioni a livello dirigenziale. Gbta, da parte sua, fornirà nuovi spunti e contenuti, nonché la ricerca e l’istruzione sui viaggi d’affari più recenti per aiutare a guidare la continua ripresa del settore e supportare la crescita a lungo termine dei viaggi d’affari.