Arabian Explorers affida il mercato italiano a Htms International













La società di rappresentanze turistiche Htms International ha siglato un accordo esclusivo per il mercato italiano con Arabian Explorers, dmc parte del Rayna Group, una holding con sede a Dubai operativa negli Emirati, in Oman, Qatar e Bharain.

Arabian Explorers offre un sistema di prenotazione online B2B personalizzato dove alloggio, trasferimenti aeroportuali, servizio limousine, tour ed escursioni, ristoranti e altri servizi legati al viaggio possono essere prenotati istantaneamente.

Oltre alla sua anima ipertecnologica, Arabian Explorers dispone di un’organizzazione capillare sul territorio anche grazie a uffici gestiti direttamente sia in Oman che in Qatar, dove un team di professionisti locali gestisce booking e operatività per le pratiche individuali e di gruppo.

Spazio anche al Mice, area su cui Htms oltre alla rappresentanza commerciale ha una vera e propria supervisione tecnica coordinata da Elisabetta Boschetto, che si interfaccerà con il team di Dubai.

Emanuele Nasti, gm di Htms, dichiara: «Consideriamo l’accordo con Arabian Explorers di grande valenza strategica per noi e più in generale per il mercato del turismo outbound italiano, impegnato in questo periodo in un difficile rilancio. Le soluzioni tecnologiche sviluppate dal Gruppo Rayna non solo rispondono alle nuove esigenze del trade, ma ispirano il turismo delle prossime generazioni».