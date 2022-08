Arabia Saudita low cost. Arrivano i voli Wizz Air dall’Italia

Arabia Saudita al centro del network in espansione di Wizz Air, la compagnia aerea low cost ungherese. tra fine 2022 e inizio 2023, infatti, il vettore inaugurerà 20 nuove rotte – di cui ben 8 dall’Italia – verso il Paese mediorientale.

Per il nostro Paese, infatti, sono previsti collegamenti in partenza da Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia verso Jeddah e Riyadh “dando impulso al crescente settore turistico saudita e contribuendo al programma Vision 2030, che prevede di triplicare il traffico passeggeri del Paese entro il 2030”, sostiene la nota della compagnia aerea.

La prima rotta a partire sarà la Milano-Jeddah (dal 3 dicembre ogni martedì e sabato); seguita dalla Roma-Riyadh (dal 6 dicembre) e dalla Roma-Jeddah (dall’11 gennaio 2023). I collegamenti Catania-Riyadh, Milano-Riyadh, Napoli-Riyadh, Venezia-Jeddah e Venezia-Riyadh, infine, partiranno tutti nel mese di aprile 2023.

Grazie a questa operazione, Wizz Air intende contribuire a raggiungere oltre un milione di viaggiatori in più in Arabia Saudita il prossimo anno.

Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha dichiarato: «L’Arabia Saudita è uno dei più elettrizzanti Paesi al mondo per l’aviazione e presenta un mix eclettico di opportunità di viaggio con destinazioni imperdibili, innumerevoli attrazioni emozionanti e una fiorente scena culturale. L’annuncio di oggi segue il protocollo d’intesa che abbiamo recentemente firmato con il governo e che ci consente di contribuire alla crescita del turismo saudita e del suo intero ecosistema. Vedo l’Arabia Saudita come un mercato strategico a lungo termine per Wizz Air, dove continueremo a innovare e a portare avanti la bandiera del volo low cost a beneficio dei residenti e dei visitatori sauditi e dell’economia in via di diversificazione del Paese».

«L’odierno annuncio di 20 nuove rotte verso l’Arabia Saudita è uno dei più grandi annunci di questo tipo in tutto il mondo. – ha sottolineato Fahd Hamidaddin, ceo e membro del cda dell’Autorità Saudita per il Turismo – Si tratta di una vera e propria novità per Wizz Air e per il Saudistan, e apre una porta d’accesso nuova e conveniente per i visitatori provenienti dall’Europa, che permetterà a tutti di venire a esplorare una destinazione nuova e tra le più entusiasmanti al mondo. Questa è già una partnership eccezionale e oggi è solo l’inizio. Stiamo rendendo più facile che mai raggiungere il Regno e siamo fiduciosi che le maggiori opzioni di viaggio e la competitività amplieranno la scelta per i consumatori e faranno diminuire i costi».