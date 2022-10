Arabia Saudita, il vettore Ria verso l’acquisto di 40 aerei A350

Ria, la compagnia aerea che si appresta a nascere in Arabia Saudita, sarebbe già in fase di trattativa con Airbus per l’acquisto di 40 aeromobili A350, velivoli a doppio corridoio e fiore all’occhiello del colosso franco-tedesco per le rotte a lungo raggio. Secondo quanto riporta il giornale spagnolo Preferente, il prossimo acquisto fa parte di un piano di espansione dei vettori nazionali (comprese Saudia e flynas che hanno ordinato ben 250 aerei) che prevede di rompere il dominio delle compagnie del Golfo (Emirates, Qatar e Etihad) nei cieli del Medio Oriente.

Poche settimane fa, infatti, il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita aveva confermato il lancio del vettore aereo che sarà basato a Riyadh e avrà in dote un investimento di oltre 30 miliardi di dollari con lo scopo di operare oltre 150 rotte a livello globale con collegamenti diretti verso Europa, Nord e Sudamerica, Africa e Asia. Proprio il suddetto Fondo dovrebbe pagare circa 12 milioni di dollari ad Airbus per il pacchetto di 40 velivoli e sarebbe anche in trattativa con Boeing per altri 35 aeromobili.

Nei piani dell’Arabia Saudita, Ria e Saudia dovrebbe spartirsi quindi il mercato con due grandi hub: la prima che farà base a Riyadh e la seconda manterrà e incrementerà la sua presenza presso l’aeroporto internazionale di Jedda.