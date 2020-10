Arabia Saudita, il lusso di Accor e Habitas sbarca ad Alula

Nel nord ovest dell’Arabia Saudita, Alula annuncia l’arrivo di due nuovi brand dell’ospitalità di lusso nel 2020. Accor amplierà l’attuale Ashar Resort collocandolo all’interno del brand Banyan Tree e Habitas, marchio di boutique hotel esperienziali, svilupperà un nuovo resort di lusso da 100 camere.

Grazie alla riapertura dei principali siti culturali nel mese di ottobre 2020 e con oltre 200mila anni di storia che l’hanno resa crocevia di antiche civiltà, Alula si sta posizionando come destinazione ricca di tradizioni e di interessi culturali da non perdere.

Le nuove collaborazioni con questi brand sono parte della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che si focalizza sul potenziale di investimento della destinazione e la prepara a ospitare 2 milioni di visitatori l’anno, stimati, entro il 2035.

Con l’aggiunta di 47 nuove unità, Ashar Resort by Banyan Tree offrirà 82 ville raffinate, una lussuosa spa e diversi ristoranti gourmet. Il progetto sarà realizzato con un design sensibile che consentirà a ciascuna villa di integrarsi con discrezione nel paesaggio naturalistico di Wadi Ashar. In questa zona sorge anche la Maraya Concert Hall, premiata struttura polifunzionale dedicata a concerti ed eventi inserita fra i Guinness World Records come edificio a specchi più grande del mondo. Ashar Resort si trova inoltre a 15 km di distanza da Hegra, primo sito Unesco dell’Arabia.

Il brand esperienziale Habitas ha dato inizio ai lavori di realizzazione di Habitas Alula, resort di lusso da 100 camere che sorgerà in uno dei punti più suggestivi della destinazione. Le strutture ecocompatibili si fonderanno con la storia e il paesaggio, avvicinando i visitatori al patrimonio storico e culturale che li circonda. Approccio innovativo e modulare nello sviluppo del resort, con impatto ecologico minimo nel processo di realizzazione: 50 camere saranno completate entro dicembre 2020 e le successive 50 saranno consegnate entro giugno 2021.

Habitas Alula porta nella regione il proprio ecosistema di ospitalità incentrato sulle comunità locali, fornendo formazione gratuita ai residenti, cercando risorse e occupazione a livello locale, supportando il commercio e gli artigiani con lo sviluppo di micro economie sostenibili.

La strategia di sviluppo sostenibile di Rcu (Royal Commission for Alula) intende posizionare Alula come una destinazione-boutique di lusso, salvaguardando il paesaggio naturale e mettendo la comunità locale al centro dello sviluppo della regione.

«Sia Banyan Tree di Accor che Habitas sono due brand in sintonia con la nostra filosofia di turismo di lusso a basso impatto – ha dichiarato Phillip Jones, chief destination management and marketing officer di Rcu – Alula è un luogo speciale e continueremo a lavorare insieme ai nostri partner per offrire esperienze eccezionali e sviluppare la destinazione in modo attento e responsabile mentre ci apriamo al turismo internazionale».