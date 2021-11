Arabia Saudita, flynas avvia i primi voli internazionali su Alula

“Gli operatori turistici sono tenuti ad assicurareil rispetto delle misure di sicurezza”. Così parlòil ministro Roberto Speranza nell’ordinanzasui corridoi #Covidfree.Un assist al trade, con l’obbligo di prenotare in agenzia di viaggi o presso un tour operator con tanto di “ #TravelPass ”. Ma la medaglia ha due facce: la seconda è l’assunzionediresponsabilità a cui sono chiamate le aziende del travel, con una frangia di professionisti che già tema l’effetto boomerang.«Dobbiamo evitare che i clientitornino inItaliae trovino appiglio per portarci in tribunale»,affermava tra tutti la presidente Fiavet , IvanaJelinic. Un tema delicato su cui abbiamo interrogato i legali di alcune tra le principali associazioni di categoria.👉 Ci pensa il #trade . Online (e in distribuzione) il giornale del 10 novembre de L’Agenzia di Viaggi Magazine 🗞