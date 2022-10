Arabia Saudita, decolla il primo volo Wizz Air da Roma

Wizz Air ha inaugurato il nuovo volo tra Roma e Dammam, capitale della Provincia Orientale in Arabia Saudita. La rotta di oggi è una delle 23 tratte verso l’Arabia Saudita annunciate di recente da Wizz Air, e la sua apertura conferma l’impegno del vettore a sostenere il settore turistico in crescita del Paese.

«Siamo entusiasti di iniziare la nostra prima rotta verso l’Arabia Saudita – ha detto Robert Carey, presidente di Wizz Air – La nuova rotta a tariffe ridotte tra Roma e Dammam consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale. Non vediamo l’ora di espanderci ulteriormente in Arabia Saudita».

Wizz Air ha infatti firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita a maggio 2022. Questo documento, volto all’incremento della connettività tra i due Paesi, è sostenuto da DC1-Internal Data il Saudi National Air Connectivity Programme, un’iniziativa del Ministero del Turismo per lo sviluppo del settore saudita, ed è frutto di una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, contribuendo così in modo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita.

«Siamo molto contenti di dare il benvenuto a questa nuova rotta, frutto di una buona collaborazione con Wizz Air che sta espandendo il suo network da Roma in Medio Oriente – ha detto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Si tratta di un’importante pietra miliare nello sviluppo della connettività tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un mercato con un forte potenziale».