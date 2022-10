Arabia Saudita alla conquista degli italiani tra proposte esperienziali e più voli

Saudi Tourism Authority (Sta) è l’ente saudita inaugurato a giugno 2020 responsabile della promozione globale della destinazione turistica, occupandosi di mettere in luce gli asset unici del Paese e le sue destinazioni, ospitare e partecipare agli eventi di settore, promuovere il brand turistico “Arabia Saudita” a livello locale e all’estero. S

Sta opera attraverso sedici uffici di rappresentanza in tutto il mondo, servendo così 38 Paesi. Non poteva quindi mancare la presenza di Saudi Tourism Authority all’ultimo Ttg Travel Experience, dove Sta ha esposto agli operatori del settore i nuovi prodotti e soprattutto le proposte esperienziali della destinazione. Già lo scorso anno la partecipazione dell’Arabia Saudita all’evento riminese generò una rilevante crescita commerciale attraverso partnership strategiche e oggi, sulla scia dell’esperienza e dei contatti dello scorso anno, l’Arabia Saudita sta incrementando la propria presenza in Italia lavorando per rafforzare le connessioni aeree in collaborazione con la compagnia europea low cost Wizz Air.

L’obiettivo è quello di lanciare nuove rotte da Milano, Roma e Venezia in direzione di Riyadh, Jeddah e Dammam – proponendo viaggi a prezzi vantaggiosi a tutti i viaggiatori tanto in Europa quanto in Arabia Saudita. Sulla base di queste importanti cooperazioni, Saudi Tourism Authority ha illustrato nuove offerte turistiche per gli italiani, tra cui il recentissimo Banyan Tree ad AlUla, e oltre trenta escursioni programmate da Msc Crociere durante le navigazioni sul Mar Rosso.

Fahd Hamidaddin, ceo e Membro del cda di Saudi Tourism Authority, ha dichiarato: «L’Arabia Saudita è una destinazione ancora poco esplorata e una delle più moderne frontiere del turismo a livello mondiale. Con un’offerta senza precedenti, diamo il benvenuto ai visitatori per condurli a fare una camminata tra le montagne dell’Asir, per tuffarsi tra i paesaggi corallini incontaminati del Mar Rosso, e per toccare con mano migliaia di anni di storia nella suggestiva AlUla». Oggi, L’Italia è uno dei quarantanove Paesi che possono accedere a un visto turistico elettronico, e i cui cittadini possono fare richiesta e ricevere il proprio visto turistico in pochi minuti e online attraverso il portale di Visit Saudi.