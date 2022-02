Arabia Saudita, a Kempinski la gestione di un luxury hotel a Riyadh













Il portafoglio Kempinski Hotels continua a crescere in Medio Oriente. Il Gruppo ha firmato un accordo di gestione per un hotel di lusso a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, che sarà costruito dallo sceicco Abdul Kareem Abdullah Al Qeshan.

L’hotel a cinque stelle Kempinski Al Qeshan sorgerà in posizione privilegiata nel cuore del quartiere degli affari di Al Olaya, sulla famosa King Fahad Road, che ospita banche, ristoranti eleganti e raffinate boutique. Con 150 camere e suite e dieci appartamenti, dovrebbe aprire entro quattro anni.

L’albergo si concentra sulla sostenibilità tecnica e strutturale, e ha anche incluso nei progetti una facciata completamente verde.

Un intero piano dell’edificio di 35 piani è riservato a un’esclusiva spa per donne e uno a una spa per uomini; gli ospiti avranno poi a disposizione due ristoranti di alta classe e potranno ammirare lo skyline della metropoli dalla lounge e dalla terrazza sul tetto con piscina.

«Con lo sceicco Abdul Kareem Abdullah Al Qeshan, abbiamo trovato un partner ideale – afferma Bernold Schroeder, direttore esecutivo del Gruppo Kempinski – La capitale finanziaria del Paese rappresenta un passo importante nei nostri piani di crescita nel Regno. A seguito di altri progetti nella nostra pipeline di sviluppo ad Al Madinah, Makkah e Yanbu, nonché al nostro già operativo con successo il Kempinski Hotel Al Othman ad Al Khobar, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nella capitale dell’Arabia Saudita in futuro. Prevediamo una crescente domanda di viaggi d’affari, nonché un crescente desiderio di hotel a 5 stelle, in linea con la Kingdom’s Vision 2030, che attrarrà 100 milioni di persone all’anno visitatori entro il 2030».

Abdul Kareem Abdullah Al Qeshan ha aggiunto: «La firma di questo accordo con Kempinski Hotels, uno dei marchi leader dell’ospitalità di lusso in tutto il mondo, ha segnato un giorno speciale nella storia della nostra azienda. Non vediamo l’ora di costruire questo hotel di 35 piani per renderlo uno dei più importanti punti di riferimento turistici. Oltre a fornire servizi alberghieri di fascia alta ai visitatori di Riyadh, contribuiremo anche a creare molti posti di lavoro per i nostri ambiziosi giovani».