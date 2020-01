Apsp operativa nella nuova sede romana tra blockchain, big data e Reso Iata

Nuova sede operativa per Apsp, l’associazione prestatori di servizi di pagamento, che ora si è collocata nella suggestiva via gregoriana (al numero 24) a Roma in un palazzo nobiliare del Seicento in cui, tra l’altro, ha abitato il pittore Jean Auguste Dominique Ingrès.

«Ci troviamo in un contesto d’eccezione – ha dichiarato il presidente Maurizio Pimpinella – Dal punto di vista delle nostre attività, la sede sorge in una posizione strategica nel cuore di Roma, a due passi da Piazza di Spagna e in prossimità dei palazzi istituzionali. Ciò consente a noi stessi di fungere da punto di raccordo fisico e ideale tra imprese, istituzioni, professionisti, accademici e cittadini».