Apre W Algarve, debutta in Portogallo il brand di Marriott













W Hotels Worldwide di Marriott Bonvoy, annuncia l’apertura di W Algarve. In cima alle scogliere del Portogallo meridionale. «Il W Algarve è il primo W Hotel ad aprire in Portogallo, portando un’esperienza di lusso moderna e unica, incentrata sulla socializzazione, nella scena dell’ospitalità dell’Algarve – ha dichiarato Candice D’ Cruz, vice president – luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Dal design dell’hotel, che affonda le sue radici nella storia e nella cultura portoghese, alla programmazione musicale tipica del brand W, fino alle nuove ed entusiasmanti esperienze culinarie, il W Algarve è una destinazione dove i jet setter internazionali e gli amanti del gusto locali possono scoprire un lato inaspettato della destinazione».

W Algarve ha 134 camere e suite rivolte a ovest, oltre a 83 residence a marchio W. Gli ospiti potranno godere di ampi balconi privati con vista mozzafiato sull’oceano e layout in stile duplex, e scoprire la cultura locale grazie a opere d’arte selezionate, arredi personalizzati e dettagli dalle influenze portoghesi come le abat-jour a lanterna, le testiere scenografiche e le mattonelle dell’Algarve. Le sistemazioni premium includono 10 Wow Suite, dotate di una terrazza privata sul tetto, e la E Wow Suite, ridefinizione della classica suite presidenziale ampia 200 metri quadrati, su due piani abitabili vista oceano, dal design vivace e smart che rispecchia i villaggi circostanti e il paesaggio panoramico.

«W Algarve ridefinisce il panorama dell’ospitalità di lusso sulla costa dell’Algarve, creando una nuova scena sociale per i locali e i visitatori, con una programmazione frizzante e momenti di relax per soddisfare tutti gli stati d’animo – afferma il general manager Cajetan Araujo – L’estate 2022 è il momento perfetto per aprire le nostre porte visto l’ampio interesse per i viaggi in Portogallo, e non vediamo l’ora che gli ospiti scoprano un nuovo W Escape in una delle regioni più belle del mondo».

Dai cocktail estivi alla cucina portoghese del sud rivisitata, W Algarve invita a scoprire sei diverse proposte gastronomiche. A supervisionare la ristorazione dell’hotel è lo chef portoghese Nuno Goncalves.

Market Kitchen propone una cucina locale rivisitata; Paper Moon offre una vista panoramica del paesaggio, dell’oceano Atlantico e oltre. Gemello del ristorante milanese, Paper Moon Giardino, serve cucina italiana pluripremiata. Proprio accanto, Sea Sky è adatto a socializzare e sorseggiare un cocktail prima o dopo cena, ammirando la baia dorata di Armação de Pera, dove le scogliere frastagliate incontrano l’orizzonte sull’oceano. W Lounge è pensato per iniziare o terminare la serata, con petiscos freschi e un menu di drink, che vanno dal caffè portoghese ai drink creati ad arte utilizzando i vini delle più importanti produttrici di vino donne del Portogallo.

La Spa dispone di sei sale per trattamenti, tra cui una per coppie, un salone di parrucchiere e un mani-pedi bar, con trattamenti viso con maschere a Led. La Spa comprende una wet area con sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax all’aperto protetta da tende che si affaccia sui giardini incontaminati della proprietà. Il Beauty Bar è un rifugio per godersi un cocktail prima di provare i trattamenti su misura da jet set, tra i quali la skincare Comfort Zone.

Fit ha 134 metri quadrati di spazio interno e più di 320 metri quadrati all’esterno, completamente attrezzati con le più recenti attrezzature TechnoGym e un Olympic Power Rack per ogni tipo di viaggiatore appassionato di fitness. Plus, lo yoga all’alba o un tuffo al Wet.