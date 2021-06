Apre voco Milan-Fiere: debutto italiano per il brand lifestile di Ihg













Ihg ha scelto Milano per il debutto in Italia di voco, il brand lifestyle del Gruppo, e sarà Hnh Hospitality a gestire la struttura che inaugura a settembre. Si tratta dell’hotel voco Milan-Fiere, situato a pochi minuti da Fiera Milano, MiCo (Milano Convention Centre), Mind (Milano Innovation District). Il brand porterà a Milano un’offerta diversa, uno stile vivace e fresco, con standard di qualità garantiti in un ambiente informale e trendy allo stesso modo.

L’edificio di 22 piani dal design moderno, proprietà di Alivest Spa, si rivolge a un target sia business che congressuale. Ospita 280 camere e suite suddivise in diverse categorie: 224 camere Standard, 32 camere Premium, 24 Suite; tutte le camere hanno metrature dai 25 ai 56 mq. Sia gli spazi comuni che le camere sono oggetto di un restyling che ridisegnerà l’hotel in chiave sobria e informale. Un utilizzo di elementi naturali, nuove opportunità per il fitness e ambienti dedicati alla socialità sono i tratti distintivi di una property che punta ad un target di clientela giovane e che ama uno stile di vita attivo, divertente e responsabile.

L’hotel conta anche su un centro congressi con 7 spazi modulari, tutti illuminati da luce naturale, dotati di apparecchiature high tech e wifi gratuito, foyer e un terrazzo di 812 mq per eventi all’aperto, gaming area, parcheggio coperto con 263 posti.

La proposta F&B si compone di due ristoranti e del lounge bar. «Dopo Roma, siamo molto felici di questa nuova apertura nella città di Milano. La piazza è strategica rispetto al nostro piano di sviluppo. – afferma Luca Boccato, ad di Hnh Hospitality -. Se il settore può ripartire, lo deve fare concretamente attraverso nuovi progetti, con nuovi brand, per nuove aperture. Questa nuova collaborazione con il gruppo Ihg è motivo di orgoglio per il gruppo che con questo nuovo ingresso arricchisce il suo portfolio di un nuovo brand e conta oggi 15 strutture», conclude Boccato.