Apre Palazzo Fiuggi, wellness e medical retreat a 5 stelle













Apre le porte il 22 maggio Palazzo Fiuggi, il nuovo Wellness Medical Retreat che porta la firma di Lorenzo Giannuzzi, ceo e general manager di Forte Village e ora founder della nuova struttura.

«È una gioia per me annunciare l’apertura di Palazzo Fiuggi – commenta il manager -. Il Palazzo ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, fin dal nostro primo incontro, molti anni fa. Riportarlo al suo splendore, dopo un restauro che non solo ha permesso di preservare la sua magnificenza ma anche coniugato il meglio della ricerca scientifica, rappresenta un sogno che non ho mai smesso di rincorrere e che oggi è realtà. Un tempio tutto italiano per il recupero fisico e spirituale dove realizzare il comune desiderio di una vita longeva, vissuta sempre al meglio».

Palazzo Fiuggi conta su un team di medici e scienziati attivi nel campo della medicina occidentale e delle tradizionali discipline olistiche e punta sulla combinazione di trattamenti millenari e l’impiego di tecnologie e apparecchiature diagnostiche di ultima generazione.

Improntata sullo stesso concept anche l’offerta gastronomica. Sviluppata dallo chef stellato Heinz Beck, esperto in bio-energie naturali, in collaborazione con il prof. David Della Morte Canosci, direttore medico scientifico del retreat, la “Food Line” di Palazzo Fiuggi rappresenta un omaggio ai nutrienti che il nostro pianeta ha da offrire, con la sua proposta di menu personalizzati.

L’acqua minerale di Fiuggi rimane il punto di forza anche del Palazzo, che propone una serie di programmi personalizzati, una selezione di servizi medici, trattamenti benessere e terapie olistiche. Votata al benessere anche l’ex sala da ballo di 400 mq, oggi una palestra denominata Movement Lab, completa anche di tecnologie virtuali.

L’ospitalità 5 stelle si compone di camere e suite, e tra gli spazi comuni a disposizione degli ospiti ci sono anche libreria, tisaneria, cinema sala biliardo.