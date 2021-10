Apre l’Hotel Felix Olbia













Inaugurato l’Hotel Felix Olbia, in viale Aldo Moro 333, cuore commerciale del capoluogo gallurese.

Con la facciata colorata come le trame di un tappeto artigianale sardo, il 4 stelle superior è la nuova creatura del gruppo alberghiero Felix Hotels, a cui dà il nome. I colori degli orditi si alternano e rivestono il nuovo edificio, che si propone come nuovo punto di riferimento per la ricettività e la ristorazione.

L’hotel è su cinque piani, con 70 camere (3 suite), una Spa (operativa dal mese di dicembre), due piscine, di cui una sul rooftop, la terrazza panoramica con vista sulla città, due ristoranti e la pasticceria. Un design contemporaneo ed elegante, soluzioni tecnologiche e attrezzature 4.0. Oltre a quella panoramica c’è la piscina al piano terra, dedicata agli ospiti dell’hotel. Nella zona dedicata al benessere c’è anche una piccola palestra. E infine la sala meeting, a disposizione di imprese ed enti per i loro incontri ed eventi.

L’albergo è pensato come polo aperto alla città, con servizi aperti a tutti. Come il Felix Rooftop e il Felix Bistrot & Pasticceria, due dei quattro ristoranti del gruppo, racchiusi nel marchio Felix Taste. Al piano terra della struttura, c’è il Felix Bistrot & Pasticceria. Dalle colazioni al brunch, passando per i dolci anche da asporto e su ordinazione, il bistrot sarà luogo di ritrovo e socialità, di lavoro e meeting. Per l’aperitivo e la cena, invece, si saliranno cinque piani fino al Felix Rooftop, il ristorante sulla terrazza panoramica con la piscina, con vista sulla città.

«Nel 2021 abbiamo gettato le basi per un progetto in costante crescita – ha spiegato Agostino Cicalò, presidente di Felix Hotels – Siamo partiti dalle strutture di proprietà, abbiamo costruito l’Hotel Felix Olbia e preso in gestione La Coluccia di Santa Teresa Gallura. Ora inauguriamo anche il nuovo brand Felix Taste, che di ristorazione e pasticceria aperte al pubblico e ai clienti degli hotel e presto avremo ulteriori novità che riguardano le attività di assistenza turistica».

Per quanto riguarda l’estate 2021, «nonostante l’avvio della stagione turistica sia avvenuto a giugno, Felix Hotels ha registrato un +48% di presenze rispetto all’anno precedente e un 55% di vendite in più nelle sei strutture – ha spiegato Paolo Manca, amministratore delegato di Felix Hotels – Abbiamo saputo intercettare la forte domanda nazionale e stimolare la clientela internazionale di Germania, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Austria. Grazie alla collaborazione con tour operator e agenzie di viaggi, a investimenti promo-pubblicitari sui media digitali e al nuovo sito, gli obiettivi per il 2021 sono stati ampiamente centrati».

Per il 2022, la scommessa è una programmazione di stagione che torni a coprire un periodo più ampio, almeno da aprile a novembre. «Abbiamo recentemente annunciato alla fiera del turismo di Rimini il nuovo ingresso del Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo e con questa nuova struttura perseguiamo nell’obiettivo che ci siamo posti di offrire servizi con un identico standard qualitativo che soddisfano clienti di varie nazionalità che cercano vacanze e soggiorni dal 5 stelle fino al residence hotel», hanno aggiunto Manca e Cicalò.

La ristrutturazione dell’edificio dell’Hotel Felix Olbia è stata curata dall’architetto nuorese Luca Mereu ed è stato realizzata da un raggruppamento di aziende, capofila le imprese Zicchittu e Ellegia, grazie a un investimento di sette milioni di euro.