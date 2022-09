Apre il colossale Hilton Dubai Palm Jumeirah

Nuova apertura di Hilton a Dubai. Sulla Palm West Beach, l’isola a forma di palma, apre l’Hilton Dubai Palm Jumeirah, l’hotel adatto a coppie, famiglie, amici e viaggiatori solitari con vista sul tramonto, piscina a temperatura controllata, spazi per eventi, Spa.

La struttura ha 608 camere e suite e dieci offerte gastronomiche. «L’Hilton Dubai Palm Jumeirah è una nuova iconica aggiunta all’isola a forma di palma, famosa in tutto il mondo, e riserva agli ospiti un’esperienza eccezionale di resort sulla spiaggia e un’offerta gastronomica straordinaria – ha dichiarato Jochem-Jan Sleiffer, presidente, Middle East, Africa e Türkiye, Hilton – Siamo lieti di portare Hilton Hotels & Resorts, il nostro marchio di punta, in questa destinazione di spicco su Palm Jumeirah, inserendo le offerte di Hilton per un soggiorno fuori dal comune a Dubai, la principale destinazione turistica del mondo».

L’hotel ospita diversi punti di ristoro all’interno della struttura, tra cui lo Zing Beach Bar, che offre drink e spuntini leggeri in riva al mare, e il SocialBee, una location che propone un menù concepito ispirandosi al miele di provenienza locale. Mowsem, il punto di ristoro dell’hotel aperto tutto il giorno, serve piatti della cucina globale, mentre Australian Jones the Grocer, situato sulla spiaggia, è perfetto per la prima colazione con cibi freschi. Inaugurato nel corso dell’anno, Factory by McGettigan’s diventerà il punto di ritrovo per eccellenza, con il suo fascino irlandese, le sue bevande, i suoi piatti da condividere e un programma di intrattenimento dal vivo. Il Claw Bbq punterà sull’ospitalità del sud con grigliate, frutti di mare, frullati e videogiochi vintage, in un ambiente divertente e vivace. Il Barfly by Buddha Bar, che aprirà nel corso dell’anno, sarà situato al 13° piano dell’hotel e offrirà una vista del tramonto sul mare, sull’isola Bluewaters, sullo skyline di Dubai Marina e su Palm Jumeirah. Questo ristorante, bar e lounge offrirà un’esperienza gastronomica, accompagnata da una colonna sonora di musica mixata da famosi dj. Il Trader Vic’s e il Tahitian Village saranno inaugurati in concomitanza con il ritorno della bella stagione e serviranno piatti di cucina isolana e Mai Tai.

Oltre alle esperienze culinarie, la struttura offre una delle piscine più lunghe di Dubai, un centro fitness all’avanguardia e la eforea Spa, con otto cabine per trattamenti, una suite termale e un Hammam marocchino per singoli e gruppi. Per i piccoli ospiti, il Pirates Kids Club dispone di un’area interna ed esterna e di una piscina dedicata ai bambini. L’hotel ha anche una spiaggia privata con vista sulla città, lettini e un’ampia proposta di attività acquatiche.

Inoltre, la struttura dispone di diversi spazi per riunioni ed eventi, tra cui l’Ocean Terrace all’aperto che può ospitare fino a 800 persone, location ideale per matrimoni e grandi eventi.

«In tutto il mondo, le strutture di Hilton Hotels & Resorts sono situate in destinazioni ambite dagli ospiti che sanno che il luogo in cui soggiornano è prestigioso, e l’Hilton Dubai Palm Jumeirah non fa eccezione – ha aggiunto Leonard Gooz, global brand head di Hilton Hotels & Resorts – Con la sua posizione privilegiata sulla spettacolare Palm Jumeirah, l’hotel offre una vacanza di altissimo livello, in cui vivere appieno la vita sulla spiaggia, l’ospitalità riconosciuta in tutto il mondo di Hilton e un soggiorno memorabile».

Il brand Hilton Hotels & Resorts raggiunge, con le recenti aperture dell’Hilton Dubai Palm e dell’Hilton Hiroshima, la 600ª proprietà.

L’Hilton Dubai Palm Jumeirah si aggiunge alle altre 33 strutture Hilton presenti negli Emirati Arabi Uniti. L’hotel fa parte di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 18 diversi brand di Hilton.