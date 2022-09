Apre il 1° dicembre il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort

Il suo momento è arrivato. Aprirà il 1° dicembre l’atteso 5 stelle Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, prima unità della linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, frutto del restyling della storica struttura alpina Grand Hotel Cristallo di Cervinia. Una riqualificazione imponente che promette di preservare l’allure del passato, pur proiettando il resort in una nuova dimensione estetica ed esperienziale.

«È la nuova era del brand Valtur che lo riporta – e ci porta, per la prima volta – nel cuore delle Alpi. Non vedevamo l’ora di vedere un progetto a cui stiamo lavorando da mesi diventare realtà. Abbiamo condiviso ogni scelta stilistica, estetica, materiale, logistica e ambientale insieme alla proprietà, con cui si è creata un’intesa oltre ogni aspettativa. Siamo davvero protagonisti di questa rinascita e, lasciatemelo dire, ci fa un po’ effetto essere pionieri in montagna, noi che abbiamo radici personali e professionali legate al mare», commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus.

Ubicato a 2metri metri, a meno di un chilometro dal centro di Cervinia e dal comprensorio Matterhorn Ski Paradise, che conta circa 350 km di piste, il resort si compone di differenti nuclei indipendenti e al tempo stesso interconnessi: il corpo centrale Cristallo, di categoria 5 stelle, e due edifici dependance che lo affiancano, denominati Cristallino 1 e 2, di categoria 4 stelle. Le camere sono complessivamente 234, ubicate nei tre edifici.

Tra i concetti-chiave: dialogo con la destinazione, personalizzazione, well being, innovazione, amore per l’ambiente. Asset portante, fa sapere il Gruppo Nicolaus, l’alto livello del servizio e della progettualità di aree, dotazioni e attività. Forti anche l’attenzione alla sostenibilità; il design italiano curato nel dettaglio dallo studio milanese Architetture Stp; e la connotazione ludico-gratificante con gaming room, un Oyster Bar o Family Room tematiche;

Nel dettaglio, chi varcherà la soglia il 1° dicembre troverа ad attenderlo: due ristoranti, una private dining room, un bistrot, due bar, lobby area, i due campi da padel più alti d’Europa, una pista polivalente per pattinaggio su ghiaccio, hockey e curling, una palestra, due piscine, tre postazioni dj set, teatro, Spa Miele, Ski Room by Rossignol con possibilità di noleggio attrezzature da sci, Luxury Vintage Corner, una raffinata boutique multibrand e un miniclub all’avanguardia, la Giorgio Rocca Ski School Cervinia, un tapis roulant per accompagnare sci ai piedi gli ospiti dalla struttura sulle piste, gaming room, la Terrazza Cervino e il Valtur Smart Space per lo svolgimento di attività in remote working.

Inoltre, dedicati agli ospiti del 5 stelle: l’esclusiva Valtur Executive Lounge; un’area check-in riservata; una Vip Ski-Room, oltre ai servizi di conciergerie e lifestyle assistant, menù del materasso e dei cuscini. Presenti in struttura anche biologo nutrizionista, performer resident, personal trainer o running coach e la possibilità di organizzare trasferimenti privati.

Ampia, infine, la scelta di attività sportive, tornei, corsi e attività benessere, esclusivi dj set, spettacoli, performance e veri e propri happening. Esclusiva l’esperienza Valtur Discovery per esplorare la magia del cielo stellato sul Monte Cervino e ascoltare storie magiche.

«La crescita, per noi, non si misura solo con i numeri, ma anche con la capacità di innovare e di ridefinire la consuetudine. Anche per questo abbiamo voluto dar vita alla nuova linea di prodotto Italian Lifestyle Collection, il cui claim è: “L’Italia incontra il mondo. Il mondo incontra l’Italia”. È una concezione totalmente inedita di vacanza in resort», conclude Sara Prontera, direttore marketing del Gruppo Nicolaus.

A sole poche settimane dall’apertura delle vendite, Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort registra già prenotazioni sul 50% della struttura da 18 Paesi differenti.