Apre a Bolzano il più green tra i B&B Hotels













Nuova bandierina in nord Italia per B&B Hotels. La catena ha inaugurato il B&B Hotel Bolzano, in Alto Adige, portando a 44 il numero di strutture sul territorio nazionale. L’albergo, frutto di un’opera di riqualificazione architettonica e recupero urbano, si contraddistingue per un’impronta fortemente green e sorge in una posizione strategica per il raggiungimento di piste da sci, sentieri, musei e castelli medievali.

L’hotel sorto nella città chiamata anche porta delle Dolomiti nasce dal profondo restyling di un immobile rimasto in disuso per circa dieci anni. Il recupero dell’edificio ha rappresentato per il Gruppo una grande opportunità di risparmio ecologico. Il modello di riutilizzo, di riciclo e di gestione consapevole delle risorse si ispira al concetto di urban mining, che mira a utilizzare i materiali già esistenti e i rifiuti urbani come fonte di energie.

«Siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti una nuova struttura frutto di una virtuosa operazione di restauro e recupero, che ci mette in ascolto con l’ambiente, traendo da esso risorse e ispirazione – ha dichiarato Valerio Duchini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia – Il risultato è un hotel moderno di impronta green, che accoglie i nostri ospiti con tutti i servizi smart e d’avanguardia che da sempre ci contraddistinguono».