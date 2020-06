Appuntamenti e videocall, la fase 2 delle agenzie Robintur-Viaggi Coop

In agenzia di viaggi su appuntamento, o anche videochiamate e whatsapp. Mentre gli italiani tornano a sognare le prossime vacanze, prende il via la fase due delle adv Robintur e Viaggi Coop, che riaprono in circa 300 – con un rigoroso protocollo anticontagio – per offrire consulenza e soggiorni in sicurezza a partire dall’Italia.

Una ripartenza innovativa, anche online, che consente di incontrare i viaggiatori a distanza per progettare vacanze su misura, in un momento in cui è particolarmente importante prenotare in sistemazioni sicure, ma è altrettanto difficile orientarsi tra i tanti cambiamenti in corso: dai trasporti fino alle disposizioni nazionali e locali per fruire di strutture e servizi. Tanto che nei primi due giorni di apertura delle agende, Robintur e Viaggi Coop comunicano qualcosa come 900 appuntamenti programmati.

«Abbiamo selezionato un numero ristretto di strutture che conosciamo bene e con standard gestionali di livello adeguato, che garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio – sottolinea il direttore generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti – Come il distanziamento fisico, ambienti sanificati, assistenza medica, e nel rispetto di tutti i protocolli nazionali e locali anti Covid. Come sempre, però, vogliamo assicurare ai consumatori, e in particolare ai soci Coop, proposte di qualità a tariffe convenienti».

“Nel turismo post pandemia – aggiunge il presidente, Stefano Dall’Ara – siamo convinti che il ruolo delle agenzie di viaggi sarà particolarmente importante, sia per offrire un servizio professionale ai clienti, sia per supportare con la distribuzione il tessuto delle imprese sane e qualificate. In questa fase difficile, che si protrarrà per mesi, le competenze e le garanzie offerte da un Gruppo come il nostro saranno un punto di riferimento per riprendere a viaggiare in serenità».

La destinazione Italia, quindi, dovrebbe ricevere anche l’impulso del tax credit vacanze. Appena sarà emanata la circolare applicativa prevista nel decreto Rilancio, infatti, gli agenti di viaggi del Gruppo Robintur promettono “assistenza alla clientela per l’utilizzo del bonus, individuando soluzioni ad hoc e consigliando le polizze assicurative più complete per prenotare in tranquillità”, si legge nella nota inviata alla stampa.

Infine, tra le novità digitali targate Robintur c’è la nascita del podcast Il Mondo da Scoprire, disponibile su Apple iTunes, Google Podcast e Spotify (https://spreaker.com/robintur). La prima stagione, Destinazione Italia, è in partenza in queste ore: dieci puntate su splendide mete, da ascoltare e da rileggere sul sito www.robintur.it.