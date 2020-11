Appartamenti privati e sicurezza: il progetto pilota di Belvilla nelle Marche

Ripensare alle esperienze per garantire la sicurezza dei viaggiatori: questa è la grande sfida del biennio 2020-2021 che le aziende del settore turistico e dell’ospitalità hanno dimostrato di saper affrontare con spirito d’iniziativa e sacrificio, durante la stagione estiva appena conclusa.

Nel rispetto delle nuove norme introdotte per contenere la seconda ondata di Covid-19 e con la volontà di continuare a sostenere il settore del turismo messo alla prova dalla pandemia, Belvilla ha dato il via a un progetto pilota nella Regione Marche, con l’obiettivo di offrire ai suoi ospiti un’esperienza di svago in sicurezza, che unisce un soggiorno in casa vacanze a un’attività a contatto con la natura tra i profumi e i sapori dei vigneti marchigiani.

Con circa 3mila proprietà sul territorio italiano, Belvilla lancia un segnale positivo dimostrando di sapersi reinventare e che viaggiare è possibile, meglio ancora se prenotando un appartamento indipendente con la propria famiglia e contando su esperienze sicure. Belvilla si adatta quindi a quelli che sono i nuovi must del turismo, fornendo indipendenza, privacy, ed esperienze a contatto con la natura a misura di portafoglio.

Prenotando uno di questi appartamenti fino al 31 gennaio, gli ospiti avranno in regalo due bottiglie di vino D.O.P; è inclusa nel pacchetto anche una degustazione di salumi e formaggi presso le Cantine Ciù Ciù, azienda vitivinicola con sede a Offida in provincia di Ascoli.