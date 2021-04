App e videowall: la Spagna inaugura il centro multimediale a Roma













Nuovo spazio digital presso gli uffici dell’Ente Spagnolo del Turismo a Piazza di Spagna a Roma. Si tratta del nuovo Centro Multimediale Interattivo, concepito come uno spazio versatile che consentirà lo svolgersi di presentazioni, workshop, e riunioni anche a disposizione dei partner del turismo, cento metri quadri dotati di soluzioni come tecnologie touchscreen e risorse multimediali. Come evidenziato da Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ente Spagnolo del Turismo di Roma: «Sarà dedicato e ceduto gratuitamente, previa richiesta, ai professionisti del settore per realizzare le proprie presentazioni e come area business lounge. Con questo gesto vogliamo avvicinare la strategia digitale della Spagna agli operatori del settore non appena finirà l’attuale contesto di restrizioni causate dal Covid-19».

Tra i primi ‘ospiti’ a visitare il nuovo digital corner la presidente di Fiavet Ivana Jelinic, che ha potuto sperimentare il funzionamento dell’applicativo digitale, e le possibilità come spazio d’incontro innovativo per il trade, per quanto riguarda la destinazione Spagna.

GLI STRUMENTI. Lo spazio ruota attorno ad una app sviluppata ad hoc e supportata da un videowall di 6 metri di lunghezza che consentirà agli utenti di navigare nelle destinazioni spagnole. Il sistema è basato sulla navigazione cartografica dei punti d’interesse della Spagna suddivisa in 5 categorie: principali destinazioni, aree turistiche, regioni, città patrimonio Unesco e itinerari.

IL CAMMINO DI SANTIAGO IN APP. L’apertura del nuovo spazio “flagship” del turismo spagnolo in Italia si inquadra in una strategia basata sulla sicurezza, la digitalizzazione e l’ecosostenibilità nella gestione e promozione delle destinazioni. Uno dei prodotti che più rispecchia queste linee strategiche è il Cammino di Santiago, che prevede la celebrazione dell’Anno santo (Xacobeo) nel 2021 – in conseguenza dell’emergenza sanitaria covid19 prolungato fino il 2022. Grazie alla collaborazione con Turismo di Galizia l’app del nuovo spazio di Piazza di Spagna avrà una navigazione dedicata al cammino. Gli utenti potranno dunque “percorrere” le diverse tappe selezionando le risorse che desiderano per preparare l’esperienza in autonomia. Per i meno tecnologici il punto d’informazione avrà a disposizione personale cui richiedere informazioni sul Cammino di Santiago. Un’assistenza dedicata motivata dal fatto che il mercato italiano è il più importante in termini di viaggiatori internazionali per il Cammino. Ecco perché la celebrazione dell’Anno santo Xacobeo 2021-2022 sarà il primo prodotto ospitato nello spazio digitale.