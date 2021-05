Apicella (Welcome): «Le Ota copiano il modello agenzia»













Niente paura delle Ota e della loro rinnovata battaglia alla distribuzione classica, anzi ora la sfida si fa più interessante anche per i network e le agenzie di viaggi. Ne è convinto l’amministratore delegato di Welcome Travel Group, Adriano Apicella. «Le Ota vogliono fare i consulenti perché hanno capito che le adv escono rafforzate dalla pandemia e stanno clonando quello che noi abbiamo sempre fatto. Noi ne abbiamo 2.500 di consulenti, tutti in carne e ossa – rimarca il manager nell’intervista a L’Agenzia di Viaggi Magazine – Non c’è più il conflitto offline-online, piuttosto sarà una bella lotta, più matura. Perché nel post Covid la guerra non sarà sul prezzo, ma sull’attività di consulenza».

Per Apicella, il cliente post Covid «è disposto a pagare anche 100 euro in più, ma vuole la garanzia che avrà il rimborso, flessibilità, assistenza e competenza».

E la sfida, sul lato incoming, l’ad di Welcome Travel Group la lancia anche con il nuovo portale Welcome to Italy. «Abbiamo un prodotto italiano costruito da 180 agenzie specializzate che andremo a distribuire in ambito europeo con una piattaforma che vede oltre 110 local expert, 5.000 attrattori turistici e 468 smart package. Il prodotto è distribuito in un’unica interlocuzione con estrema capillarità nel territorio e con i local expert che fanno assistenza a destinazione, molto più di un consulente virtuale».

Un progetto B2C che ha però un’interessante propensione anche per il trade. «L’agenzia spagnola può vendere ai suoi clienti il prodotto Welcome to Italy attraverso una piattaforma B2B – la stessa che utilizzano le adv italiane – per il mercato domestico invece, il cliente può scegliere la sua agenzia per finalizzare la pratica o ricevere assistenza».