Apg nominata gsa di Surinam Airways in Europa













Surinam Airways, compagnia di bandiera della Repubblica del Suriname, in America del Sud, ha nominato Apg come suo general sales agent (gsa) in Europa. Ad oggi il vettore opera due voli no-stop a settimana tra Amsterdam e al capitale Paramaribo e per metà dicembre si annuncia l’introduzione di un terzo volo.

Apg di occuperà delle vendite, del marketing e del supporto a clienti e agenti di viaggi in 39 mercati europei, inclusi i Paesi Bassi. In Italia gli stessi compiti saranno affidati, quindi, ad Apg Italy.

Surinam Airways, conosciuta come “SLM”, opera il volo PY 993 in partenza da Amsterdam il mercoledì e la domenica alle 10.20, con arrivo a Paramaribo alle 3.50 di notte, ora locale. Anche i voli di ritorno (PY 994) da Paramaribo partono il mercoledì e la domenica, decollando dalla capitale del Suriname alle 19.00 con arrivo alle 8.00 del giorno successivo ad Amsterdam. A partire dal 17 dicembre verrà introdotto un terzo volo alla settimana ogni venerdì.

I voli su Amsterdam sono operati con Airbus A340-300 o Airbus A330-200 (a partire da marzo 2022). La cabina è configurata in business class ed economy class. A bordo il servizio è completo e il catering gourmet. Per il bagaglio a mano extra sul volo è previsto un costo aggiuntivo di 10 euro.