Aperte le vendite di Costa Firenze in agenzia

La data della crociera inaugurale – il 27 dicembre – era stata annunciata a settembre con la presentazione degli itinerari dell’inverno 2020/2021 e confermata nei giorni scorsi dal direttore commerciale di Costa Crociere Daniel Caprile.

Da adesso però sono anche aperte le vendite in agenzia di viaggi di Costa Firenze, la nave che sarà varata a dicembre e debutterà con la prima crociera riprendendo a toccare Spagna e Francia. Itinerario previsto: Genova, La Spezia, Napoli, Valencia, Barcellona, Marsiglia.

Diversamente da quanto annunciato in prima battuta, homeport della nave sarà Genova e non Savona.

Costa Firenze – attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia) – è la gemella di Costa Venezia, ispirata nel design e negli arredi al Rinascimento e al capoluogo toscano.

La nave di ultima generazione inizialmente era dedicata al mercato asiatico e sarebbe dovuta salpare al momento del debutto per un lungo viaggio fino a Hong Kong; invece per il momento e probabilmente per tutto il 2021 rimarrà a fare crociere in Europa.

A breve la compagnia presenterà maggiori dettagli della nave attraverso rendering che ne riveleranno tutte le novità.