Aperte le vendite dei biglietti per Itb Berlin 2023

Itb Berlin 2023 scalda i motori e per la prima volta si svolge esclusivamente come evento B2B. In programma da martedì 7 a giovedì 9 marzo del prossimo anno, la fiera del turismo apre la biglietteria attraverso il sito https://www.itb.com/en/besuchen/tickets/. Anche l’Itb Berlin Convention si svolge nelle stesse date.

A partire da adesso, si può acquistare il proprio biglietto a tariffe scontate fino al 15 gennaio 2023. I ticket per Itb Berlin sono disponibili solo online.

Un biglietto giornaliero costa 42 euro, mentre l’abbonamento a tutta la fiera costa 60 euro. I prezzi rimangono quindi gli stessi del 2019. Allo scadere degli sconti, il costo sarà rispettivamente di 49 e 75 euro. Itb Berlin offre inoltre tariffe ridotte per i membri di associazioni, partner e agenzie di viaggi. In questi casi l’abbonamento costa 53 euro. Per chi volesse assistere solo agli eventi virtuali è disponibile un “biglietto digitale” che consente l’accesso a tutte e tre le giornate a 35 euro.

Inoltre, a breve sarà lanciata la piattaforma Itbxplore, che gli espositori potranno visitare per aggiornare online la propria presenza, preparare il proprio profilo, assieme a informazioni sull’azienda e sui prodotti, anche tramite immagini e video, prenotare le sale.

Gli espositori di Itb Berlin possono scegliere tra un’ampia gamma di opzioni per presentare le innovazioni di prodotto ai visitatori e ai media. Le possibilità includono conferenze stampa, presentazioni e workshop; si possono affittare sale nel quartiere fieristico con le relative attrezzature tecniche.

Una novità è la disponibilità di slot nello studio ibrido nel padiglione 5.3. Il programma può essere trasmesso in streaming dal vivo. Allo stesso tempo, gli utenti possono invitare fino a 50 partner o rappresentanti dei media come pubblico in studio e ospitare un evento di networking o riunirsi successivamente nell’area espositiva.

Come negli anni precedenti, è possibile anche organizzare una presentazione per un pubblico interamente virtuale, tramite Itbxplore. I formati saranno poi disponibili come video on demand sulla piattaforma.

Il giorno prima della fiera, il 6 marzo, ci sarà Itb Media: gli espositori possono richiedere uno dei tre slot esclusivi per tenere una conferenza stampa ibrida dopo la conferenza stampa ufficiale di apertura, per rivolgersi alla stampa nazionale e internazionale sia al Palais am Funkturm che tramite live streaming, a cui è possibile accedere gratuitamente.