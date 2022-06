Aperte le iscrizioni per la Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2022













Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2022 farà il suo debutto europeo da lunedì 26 a giovedì 29 settembre 2022 all’Alte Oper di Francoforte, in Germania.

Per il quarto anno consecutivo, l’evento riunirà i principali professionisti dell’industria turistica di Stati Uniti, Regno Unito ed Europa per discutere dell’andamento del booking, esplorare le tendenze di viaggio e identificare le migliori opportunità per rilanciare il turismo negli Stati Uniti.

Le iscrizioni sono aperte per espositori e buyer da ora fino al 1° luglio 2022. Non sono ancora aperte invece per i media britannici ed europei.

Il programma proporrà insight di mercato presentati da marketer, strategist e leader del settore, progettati per ispirare i partecipanti a Brand Usa Travel Week Uk. & Europe 2022. In concomitanza con Brand Usa Travel Week Uk & Europe 2022, Brand Usa lancia il suo primo Brand Usa Media Forum Uk & Europe in presenza, dal 26 al 28 settembre 2022, e la seconda edizione del Brand Usa ceo Summit Uk & Europe, in programma il 26 e 27 settembre 2022.

Gli espositori statunitensi e i buyer britannici ed europei parteciperanno ad appuntamenti one to one, oltre ad avere la possibilità di presenziare a panel, sessioni di networking ed eventi serali. I buyer ospitati provengono da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Scandinavia (Danimarca, Norvegia e Svezia), Spagna e Svizzera.

Novità del 2022 è il Media Forum, in programma dalla sera di lunedì 26 settembre, con due giorni di incontri individuali il 27 e 28 settembre. Sarà l’occasione per mettere in contatto i responsabili Pr dei partner statunitensi con i media europei trade e consumer del turismo per condividere le novità sulle destinazioni, proporre spunti narrativi e discutere le opportunità di viaggi stampa.

Brand Usa ospiterà per il secondo anno il programma C-suite il 26 e 26 settembre, che porterà in Europa i ceo dei partner statunitensi per discutere le novità sulle destinazioni, mettendo in contatto i leader delle organizzazioni di destination marketing statunitensi con i media consumer e trade di Regno Unito ed Europa, attraverso press briefing , interviste e opportunità di networking.

«Entro il 2023 si definirà una nuova era dei viaggi e Brand Usa si impegna a lavorare con i suoi partner per contribuire a definire questo nuovo scenario – ha dichiarato Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa – Ci auguriamo di vedere i nostri partner aerei riprendere i collegamenti in tutta Europa con nuove rotte e un maggior numero di connessioni; vogliamo riallacciare i contatti con i colleghi e rafforzare le relazioni commerciali, e soprattutto ristabilire la grande fiducia dei consumatori nei confronti dei viaggi transatlantici».