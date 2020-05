Aperte le candidature per il World Responsible Tourism Awards 2020

Saranno dedicati a chi, nel mondo del turismo, ha saputo affrontare nel modo più significativo le sfide poste dalla crisi del Covid-19. I World Responsible Tourism Awards 2020, che saranno assegnati durante il World Responsible Tourism Day in programma il 2 novembre nel corso dell’edizione 2020 di Wtm London, si legano più che mai all’attualità e scaldano i motori in vista dell’appuntamento di novembre.

«Quest’anno abbiamo pensato di premiare tutte le aziende che, durante il periodo della pandemia, hanno preso decisioni significative per migliorare lo stato di cose esistente», ha detto il responsabile dell’area Turismo responsabile per WTM, Harold Goodwin.

A differenza degli altri anni, quindi, non esisteranno categorie alle quali i candidati del premio dovranno iscriversi. Per questo motivo, ha proseguito Goodwin, potranno partecipare tutte le aziende, destinazioni e soggetti individuali che ritengono di avere affrontato, nel loro business, l’emergenza Covid-19 in modo innovativo e utile per gli altri, e il settore nel suo complesso.

Le candidature dovranno essere compilate sull’apposito form all’indirizzo https://responsibletourism.wtm.com/awards/ entro il prossimo 3 agosto.