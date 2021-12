AoHostels si espande in Italia e apre a Firenze nel 2023













AoHostels rafforza la presenza in Italia e comunica l’apertura della sua terza struttura dopo quelle inaugurata a Venezia Mestre nel 2017: la catena fondata nel 2000 da Oliver Winter – attuale ceo – e Michael Kluge – ora in pensione – ha infatti ufficializzato il new opening a Firenze nel 2023 di una struttura di 140 stanze e 500 posti disponibili, così come l’obiettivo di «ridurre al minimo le emissioni di CO2 entro i prossimi tre anni», ha confermato il chief marketing officer Phillip Winter, che ha accennato anche alle trattative in corso su Roma, Genova (in fase avanzata), Verona e Milano.

«Il primo ostello è stato inaugurato a Berlino Friedrichshain, con 164 letti, nel 2001 – ha raccontato Petra Legovic, dell’area pr di AoHostels – Il 2017 è stato un anno importante perché la catena è stata acquisita dal fondo di investimenti Tpg, mantenendo però in carica il ceo e il management per poi effettuare una completa opera di restyling delle strutture e un forte cambio di immagine. Il 2019, anno pre Covid, è stato da record, con oltre 165 milioni di euro di fatturato. Dopo le chiusure delle strutture, sia parziali che totali, per via della pandemia, nella primavera scorsa abbiamo riaperto a pieno regime implementando l’esperienza digitale e contactless, spingendo sulla sostenibilità e potendo contare nuovamente sui 30mila posti letto a disposizione, costruiti in vent’anni di esperienza. Per l’estate scorsa i numeri sono stati davvero vicini a quelli registrati nel 2019».

Nella conferenza stampa organizzata da AoHostels con la stampa italiana di settore è intervenuto anche il ceo Oliver Winter: «Sono momenti difficili e di sfide titaniche, soprattutto per noi che offriamo alloggi per turismo. Siamo davvero felici di avere nuovamente gli ospiti e le strutture aperte al completo. In questi tre anni abbiamo imparato moltissimo, sviluppando il concetto di igienizzazione degli ambienti, della digitalizzazione e del contactless. Così come l’utilizzo dei voucher e una buona flessibilità del booking. Siamo molto fieri di aprire nuove strutture come quella di Firenze nel 2023. L’obiettivo è di crescere sempre di più anche in Italia».

Annalia Bassi, senior sales manager Italy, ha aggiunto: «In questi anni, per portare avanti il piano di ripresa, abbiamo tenuto aperte le strutture italiane anche se non al 100%, spingendo su offerte speciali, collaborazioni e sulla cancellazione gratuita. Quanto al fatturato, guardando al 2021 sul 2020 a primavera abbiamo registrato un +138%, in estate il +106% e in autunno il +184%. I numeri sono positivi e ci permettono di guardare al futuro con ottimismo».

Oltre a Firenze, sono previste aperture anche a Heidelberg e Barcellona per il debutto della catena guidata da Winter in Spagna.