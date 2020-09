Ao Hostels vara la cancellazione gratuita per i gruppi

Ao Hostels ha annunciato un importante cambiamento della politica di cancellazione per i propri clienti.

A partire da settembre 2020, e fino al 31 dicembre 2021, tutti i gruppi con minimo 10 persone (scolaresche, club sportivi, pellegrini, ecc.) che prenoteranno un soggiorno presso qualsiasi struttura Ao Hostels, avranno la possibilità di cancellare gratuitamente la prenotazione fino alle 18 del giorno di arrivo, quindi senza alcuna penale e senza dover pagare il soggiorno in anticipo.

«In questo modo vogliamo dare massima flessibilità ai nostri clienti che prenotano un soggiorno come gruppo – ha affermato Phillip Winter, direttore marketing di aohostels.com – Al momento, in Germania, abbiamo circa 70 classi di studenti all’interno dei nostri 25 ostelli sparsi su tutto il territorio, e questo per noi rappresenta un forte e importante segnale positivo».

Con questa nuova regola per le cancellazioni Ao Hostels vuole supportare la ripresa del turismo, in particolare del segmento gruppi, e cercare di recuperare una piccola parte dell’enorme perdita registrata nel periodo del lockdown.