Ao Hostels rilancia la sua formula per famiglie

Prezzo, sicurezza, igiene e flessibilità: sono questi i fattori principali dei quali i viaggiatori terranno conto per organizzare la propria vacanza quest’anno, soprattutto chi viaggerà in famiglia.

«Gli hotel e le destinazioni che accolgono famiglie devono tenere sempre conto della particolarità di questo segmento della domanda, in particolar modo quest’anno – spiega Phillip Winter, direttore marketing di Ao Hostels – Le vacanze a corto e medio raggio creeranno molte opportunità per le destinazioni europee, in quanto raggiungibili in macchina o con voli di breve durata, e a prezzi accessibili».

Per venire incontro alle famiglie, Ao Hostels ha lanciato una speciale promozione per quest’estate. Più che un’unica offerta, si tratta di una piattaforma ad hoc nella quale è possibile creare il proprio pacchetto ideale.

«L’idea di creare un’offerta dedicata alle famiglie ci è venuta molto rapidamente – spiega Winter – Con l’avanzare della pandemia abbiamo realizzato subito che molte famiglie avrebbero rinunciato, o drasticamente modificato, le proprie vacanze, per questo volevamo dare una possibilità di fuga anche in una situazione così particolare».

Sulla piattaforma Ferien-retter , ovvero “Salva vacanza”, creata da Ao Hostels (al momento disponibile in tedesco e inglese) è possibile selezionare le date in cui si vuole viaggiare e combinare anche diverse città sempre allo stesso prezzo, scegliendo tra 39 strutture in 23 città, tra cui Venezia, dove si trovano gli ostelli Venezia Mestre e Venezia Mestre 2.

La speciale promozione è disponibile da giugno a ottobre, per soggiorni da due a quattro notti in family room con letto matrimoniale e fino a due letti a castello, con colazione all you can eat, biancheria, asciugamani e phon inclusi nel prezzo.

Ao Hostels ha adottato una serie di misure per garantire il massimo dell’igiene e della sicurezza all’interno delle proprie strutture: dal check in in modalità contactless alla riduzione del 50% della capacità delle stanze.

Inoltre, per assicurare il massimo rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e per rispondere alle domande dei clienti, in ogni struttura Ao Hostels sarà presente un hygiene officer, un vero e proprio addetto all’igiene che ha superato un corso di formazione dedicato.