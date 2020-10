Ao Hostels raddoppia l’offerta in Danimarca

Ha aperto le sue porte il secondo ostello di Ao Hostels a Copenaghen. Si tratta del complesso Ao Copenhagen Sydhavn, composto da due edifici collegati tra loro attraverso un ampio atrio in vetro pensato per ospitare eventi.

«Copenaghen è una destinazione molto performante per Ao Hostels, e siamo entusiasti di poter essere presenti con un secondo edificio – ha dichiarato Oliver Winter, ceo di Ao Hostels – Siamo ottimisti, anche in questo momento storico, e ci aspettiamo circa 70mila pernottamenti nel primo anno di operatività della struttura».

L’Ao Copenhagen Sydhavn è una struttura composta da un edificio già esistente e completamente ristrutturato (nel quale attualmente sono disponibili 137 camere, disposte su 6 piani, due conference room da 50 mq e la lobby), un atrio in vetro e un secondo edificio da 81 camere. L’atrio e l’edificio più piccolo sono strutture nuove che verranno completate a inizio 2021.

Una volta che il complesso sarà ultimato, sarà difficile distinguere la parte ristrutturata da quella nuova, in quanto l’intera facciata di circa 4.200 mq sarà ricoperta di ardesia. Questo per dare un nuovo look ma, soprattutto, per isolare adeguatamente gli edifici e migliorare l’efficienza energetica.

Per celebrare l’apertura di questa seconda struttura di Ao Hostels a Copenaghen, l’azienda offre prezzi speciali fino al 31 dicembre 2020.