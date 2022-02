Ao Hostels, Francesco Falcon sales manager per Italia e Spagna













Ao Hostels, catena di ostelli presente in 9 Paesi europei, in attesa della prima struttura a Barcellona, nomina Francesco Falcon, 29enne della provincia di Venezia, a capo del sales team iberico. Già parte del sales team Italia, Falcon diventa responsabile vendite di ao Hostels per la Spagna con la mission di rafforzare il brand sul territorio, spingendo sopratttutto sul segmento gruppi e scolaresche.

Il manager viene da lunghe esperienze nell’hôtellerie di lusso, associazioni e organizzazioni turistiche, ed in Ao Hostels guida il mercato italiano assieme ad Annalia Bassi, senior sales manager Italy.

Adesso Falcon assume quindi il ruolo di sales manager Italia e Spagna: « il nostro obiettivo- dichiara Falcon- è quello di posizionare ao Hostels come catena autorevole per le scolaresche anche in Spagna, nonostante al momento non ci sia ancora un ostello nel paese, facendo però leva sulle 40 strutture già presenti in altre 9 nazioni». Secondo il manager, a breve si vedrà una ripresa dei viaggi leisure, sia domestici sia intra-europei, già nella prima parte dell’estate: «Il Covid-19- aggiunge- ha drasticamente modificato il modo di viaggiare, ma non ferma più le persone dal farlo e questo è un messaggio molto forte».