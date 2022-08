Antigua e Barbuda, luglio al +7% rispetto al pre pandemia

Luglio 2019 aveva segnato un record per gli arrivi turistici di Antigua e Barbuda, ai Caraibi. Ma la destinazione ha registrato un nuovo primato a luglio 2022, con un +7% rispetto al 2019, stando a quanto dichiarato dal ministero del Turismo.

Durante il mese, Antigua e Barbuda hanno accolto 24.673 visitatori, segnando un incremento rispetto ai 23.405 arrivi del 2021 e al precedente record di 23.031 del 2019.

«Per il secondo anno, stiamo vivendo una stagione estiva in buona salute, poiché la fiducia dei viaggiatori cresce e con essa la decisione di fare la vacanza tanto attesa o il viaggio precedentemente rimandato – ha dichiarato Charles Fernandez, ministro del Turismo di Antigua e Barbuda – A luglio abbiamo registrato un notevole aumento dei viaggi di gruppo che hanno contribuito in modo significativo alla nostra crescita, con un gruppo proveniente dagli Stati Uniti che ha portato circa cinquecento visitatori a vivere i nostri eventi estivi»

L’afflusso di visitatori dagli Stati Uniti ha contribuito all’incremento con arrivi superiori del 30% rispetto a luglio 2019. Crescita anche del mercato britannico (5% rispetto al 2019).

Durante il mese estivo, l’Antigua and Barbuda Hotels and Tourism Association ha registrato un’occupazione del 63% su un campione dei suoi hotel associati. Nel mese di luglio, 9.678 visitatori hanno soggiornato in hotel, mentre 11.487 hanno scelto guest house e appartamenti/ville.

L’Antigua and Barbuda Tourism Authority attribuisce la crescita del 7% degli arrivi aerei nel mese di luglio 2022, rispetto a luglio 2019, all’aumento dei collegamenti aerei, alle attività di destination marketing, a protocolli di viaggio snelli.

«Antigua e Barbuda è attualmente annoverata tra le prime dieci destinazioni caraibiche che guidano gli sforzi di ripresa del turismo nei Caraibi – ha detto Colin C. James, ceo di Antigua and Barbuda Tourism Authority – Con una buona crescita mese su mese e con gli arrivi turistici complessivi per l’anno in corso, inferiori solo del 16% rispetto ai dati dello stesso periodo 2019, le prospettive di ripresa del turismo appaiono positive. Per l’autunno, i nostri team continueranno a lavorare assiduamente per colmare il divario e raggiungere la piena ripresa»

Complessivamente, gli arrivi totali per il periodo gennaio-luglio 2022 sono stati 154.099. Si tratta di un aumento del 91% rispetto al confronto con gli 80.509 del 2021 e di una riduzione al 16% del divario rispetto ai dati totali del periodo gennaio-luglio 2019, che si attestavano a 184.465.