Anticipi finanziari, così CartOrange sostiene i consulenti

Ammonta a oltre 600mila euro, complessivi di anticipi su commissioni future, la somma che CartOrange ha erogato a favore dei suoi più di 450 consulenti di viaggio, per sostenerli in questa grave crisi dovuta all’emergenza coronavirus.

«A causa delle cancellazioni e del blocco delle vendite –spiega il fondatore e ceo di CartOrange, Gianpaolo Romano – i nostri consulenti si sono trovati a non poter più contare su nuove entrate. Siamo dunque intervenuti distribuendo sulle cancellazioni e su tutte le partenze in via di annullamento una parte delle commissioni normalmente previste. In questo modo, tutti i consulenti che avevano effettuato delle vendite hanno potuto beneficiare di un anticipo finanziario, mantenendo così una buona fetta degli incassi attesi».

Il grande sforzo economico sopportato da CartOrange ha anche il fine di far comprendere ai propri consulenti di viaggio quanto l’azienda voglia essere vicina ai loro bisogni. «Lavorare con noi significa far parte di una famiglia e quindi condividere un legame che deve rafforzarsi soprattutto nei momenti difficili – afferma sempre Romano – Affrontiamo questa crisi forti di anni di crescita a doppia cifra e questo ci ha consentito di intervenire in soccorso dei nostri consulenti; lo sforzo è consistente ma siamo certi che questo investimento sarà presto ripagato alla ripartenza».

Oltre a pianificare un sostegno economico per i propri consulenti, CartOrange ha messo in campo numerose iniziative in questo periodo di mancate vendite per i propri collaboratori. «Abbiamo intensificato tutte le attività a favore dei consulenti realizzando, grazie alla nostra Academy, ogni settimana numerosi eventi di formazione attraverso webinar, aule digitali e tutorial – prosegue Gianpaolo Romano – Ogni giovedì, inoltre, realizziamo un evento online, divenuto un appuntamento fisso e molto atteso, dal titolo Vendere viaggi al tempo del coronavirus, in cui presentiamo le informazioni di attualità utili per gestire il momento difficile e coltivare la relazione con i clienti».