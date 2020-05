Another Italy, l’altra faccia dell’estate su ViaggiOff

Dagli agricampeggi alle dimore antiche, dai residence di lusso sulle Dolomiti ai parchi a tema “imperiali”. Una serie di proposte per le vacanze in vista di questa strana estate raccontate in queste settimane sul nostro giornale ViaggiOff. Idee di viaggio tutte italiane e caratterizzate dal modello “open air”.

PARCO A TEMA. Roma World, vera e propria costola imperiale di Cinecittà World, sarà il primo nuovo progetto turistico che aprirà in Italia al termine dell’emergenza sanitaria. Nel Parco l’ospite può ritrovare il vero contatto con la natura: vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri rapaci, correre sulle bighe di Ben Hur.

Roma World si estende per cinque ettari di campagna romana, tra boschetti di sughere e prati incontaminati. Il grande portale dell’accampamento (il Castrum) accoglie all’ingresso. Superata la guardiola ci si addentra nel bosco, tra due file di alberi, fino a vedere il villaggio. Al centro, l’Arena dei Gladiatori, un ring dove assistere alle sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada (Gladio) guidati da istruttori professionisti. Procedendo si incontra la Taberna per provare l’esperienza di mangiare come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. C’è anche l’Accampamento, dove poter dormire la notte come in un campeggio di 2000 anni fa.

Dove: Roma

BIKE TOURISM. Dal 25 maggio riapre l’Alta Badia e sono tante le offerte e le attività rivolte ai ciclisti e agli amanti del turismo open air. Dalle strutture alberghiere “Bike Expert” e “Bike Friendly” agli impianti di risalita che trasportano le bici gratuitamente, dalle convenzioni per il noleggio all’e-bike sharing per chi preferisce la pedalata assistita.

Dove: Alta Badia

AGRICAMPEGGIO. Agricamper Italia è una nuova piattaforma che promuove il turismo rurale in movimento, facendo incontrare senza intermediazione produttori ospitanti e turisti in caravan. Aderendo al circuito tramite il sito multilingue di Agricamper Italia, che a breve rilascerà anche un’app, a un costo annuale di 29 euro si può sostare gratuitamente per un massimo di 24 ore nelle oltre 100 strutture private presenti sulla piattaforma, tra fattorie, agriturismi, aziende agricole e vitivinicole diffuse su tutto il territorio nazionale.

Di ognuna è disponibile la scheda dettagliata, consultabile anche offline, con foto, servizi, prodotti proposti, commenti, percorsi di accesso, indirizzi di riferimento e coordinate GPS. Una formula di viaggio esperienziale, che da un lato valorizza il territorio locale nel rispetto delle tradizioni, dell’autenticità e della sostenibilità, mentre dall’altro consente di incontrare i proprietari, ricevere suggerimenti per visitare la regione, degustare e acquistare i prodotti tipici, contribuendo così all’economia locale.

Agricamper Italia è un’idea di Pauline Nava, giovane imprenditrice francese appassionata camperista, che si è ispirata alla “Formule Invitations” di France Passion, che dal 1993 offre ai turisti in movimento la possibilità di fruire di una rete che garantisce accoglienza, originalità e attenzione per la sostenibilità.

Dove: Tutta Italia

DIMORE AMICHE. Si chiamano Dimore Amiche del Veneto ed è una rete d’impresa promossa da alcuni proprietari di ville venete – sei famiglie per sei case distribuite tra le province di Verona e Vicenza – con lo scopo di promuovere il sistema delle dimore nel territorio. Il progetto, che si sviluppa con il lavoro di promozione e valorizzazione di Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane, comprende esempi di architettura e pittura che spaziano dal periodo pre-palladiano, palladiano e immediatamente successivo: Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa, Villa Sagramoso Sacchetti a Verona, il Castello di Thiene nell’omonima località, Villa Feriani nel cuore dei Colli Berici a Montegalda e Villa da Schio a Castelgomberto.

Dove: Veneto

GIARDINI D’ITALIA. Grandi Giardini Italiani è un circuito nato nel 1997 con l’obiettivo primario di far conoscere al pubblico l’immenso patrimonio artistico e botanico dei giardini italiani, facendo scoprire il ruolo creativo e culturale dei giardini tra fioriture ed eventi. Il network si pone l’obiettivo non solo di valorizzare i giardini italiani, ma anche di creare posti di lavoro qualificati, in grado di sostenere la crescita delle proprietà.

Tra i primi giardini che hanno aperto i battenti in questi giorni di primavera: Parco Pallavicino (Verbania), Giardini Botanici di Villa Taranto (Verbania), Reggia di Venaria Reale (Torino), l’Oasi Zegna (Biella), Villa Olmo (Como), Giardini di Villa Melzi d’Eril (Como), il Vittoriale degli Italiani (Brescia) e molti altri. I giardini sono veri e propri musei all’aria aperta, ricchi di tesori artistici e architettonici da conoscere e visitare in sicurezza e tranquillità. Visitare un giardino può essere oggi una terapia anti-stress, per riabituarsi a stare nuovamente all’aria aperta.

Dove: Tutta Italia

OPEN AIR. “La montagna alla giusta distanza” è lo slogan della campagna promozionale della Valle Vigezzo e dei suoi borghi storici. La località piemontese e i borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano di Santa Maria Maggiore e Malesco si stanno preparando ad accogliere turisti e visitatori che vorranno trascorrere una vacanza sulle montagne piemontesi a pochi chilometri dalle grandi città, in un ambiente salubre e sereno con la garanzia della massima sicurezza in ogni aspetto. La Valle Vigezzo è raggiungibile anche a bordo dei trenini bianchi e blu della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, una delle 10 linee ferroviarie più belle del mondo secondo Lonely Planet.

Dove: Piemonte

LUXURY RELAX. Aprirà il prossimo luglio il nuovo retreat Forestis, cinque stelle lusso sulle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’Unesco, a Bressanone nel cuore delle Alpi altoatesine. A 1.800 metri di altitudine, precisamente in valle Isarco, il luxury retreat offre le condizioni ideali per una fuga nel silenzio con il pacchetto Recover, ideale per un recupero psico-fisico dopo il lockdown dovuto al coronavirus.

Forestis è il luogo perfetto dove fare un respiro profondo nella natura, un retreat unico nel suo genere, dove la rigenerazione e la salute sono al centro dell’attenzione. «Vogliamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza personalizzata, che possa toccarli nel profondo e restare nei loro ricordi una volta tornati a casa», dichiarano i proprietari della struttura Teresa e Stefan Hinteregger. La proposta Immun Boost, valida fino al 1° dicembre, prevede: 3 notti nella Tower Suite, un aperitivo sulla terrazza rooftop, prima colazione e cena detox, Forest-yoga tutti i giorni, un bagno di sale del bosco di 20 minuti e Sport & Ski room con noleggio gratuito di zaini, bastoni da trekking e ciaspole.

Dove: Alto Adige