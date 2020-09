Annullamento senza motivo, c’è la nuova polizza I4T

Arriva nel mercato assicurativo legato ai viaggi ed al turismo l’innovativo prodotto “Annullamento Full” di I4T, una copertura di nuova concezione che garantisce il rimborso delle penali, indipendentemente dal motivo dell’annullamento.

Il carattere rivoluzionario di Annullamento Full, come hanno sottolineato i responsabili del team, sta nel superamento della logica dei “rischi nominati” che fino ad oggi aveva orientato tutte le garanzie annullamento sul mercato: in pratica, il cliente potrà annullare per qualsiasi motivo e non sarà più necessario dichiarare le motivazioni dell’annullamento.

Annullamento Full è inclusa nelle nuove polizze “Special Edition” MBA (medico, bagaglio e annullamento) Silver e Platino, pubblicate sul portale agenti I4T da lunedì 21 settembre, in affiancamento alle polizze MBA tradizionali. La garanzia è valida per ogni richiesta di annullamento ricevuta fino a 13 giorni di calendario prima della partenza – a prescindere quindi da weekend e festività infrasettimanali che potrebbero allungare il periodo – e interviene sempre, anche quando l’assicurato ha semplicemente cambiato idea.

«Si tratta di uno strumento – spiega Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – molto utile per le agenzie, in grado di incentivare concretamente la ripresa, perché permette di vendere a quei clienti che hanno perplessità nell’affrontare il viaggio. Le nostre condizioni commerciali sono molto competitive, il supplemento per passare dalle MBA normali alle Special Edition è decisamente contenuto. Da evidenziare che Annullamento Full opera in modo complementare rispetto alle altre garanzie Annullamento già incluse nelle polizze MBA Silver e Platino, per offrire la certezza di una protezione totale, senza esclusioni».

Lo sforzo innovativo è stato poi sottolineato da Christian Garrone, responsabile intermediazione Assicurativa I4T: «La ripresa passa anche dalla capacità di metterci in discussione. Ebbene, con Annullamento Full superiamo un’altra barriera storica delle polizze viaggi e supportiamo le agenzie in un periodo senza precedenti. Crediamo molto in questo prodotto che è la realizzazione di un sogno di un grande agente di viaggi, Benedetto Lo Iacono, fondatore della storica Goblin Viaggi, tuttora operativa a Villasanta (MB): pensiamo che sia una straordinaria opportunità per gli operatori, tanto che internamente la definiamo Ben…Edition».