Annullamento per cambio idea senza motivo? Ora c’è la polizza Webins

Assicurazioni di viaggio a prova di ripensamenti: arriva Wi Energy, la nuova polizza disponibile da oggi sul portale Webins, piattaforma B2B di distribuzione di prodotti assicurativi dedicati alle agenzie di viaggi. Il nuovo prodotto assicurativo contiene una garanzia innovativa: l’annullamento per il cambio idea.

“Amici con super poteri possono fare la differenza, con Wi Eenergy sei libero di prenotare e libero di ripensarci” è questo il claim della formula che viene volutamente rappresentata da uno dei nuovi supereroi che animano il portale Webins.it.

Nel dettaglio, l’agenzia di viaggi che propone questa polizza al cliente, oltre ad assicurare la classica copertura annullamento per cause documentabili (ad esempio malattia improvvisa, gravi eventi che coinvolgono i familiari ed altro) offrirà la libertà di prenotare la vacanza, con la consapevolezza di poter semplicemente cambiare idea e annullare il viaggio “per qualsiasi motivo”, fino a 11 giorni prima della data di partenza, senza l’obbligo di fornire alcuna documentazione che giustifichi il motivo della rinuncia a partire.

E come spiega Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service: «Nel caso in cui decidesse di partire, per tutta la durata del viaggio, il viaggiatore potrà godere di una copertura assicurativa completa con garanzie importanti per proteggerlo da qualsiasi evento, anche per Covid-19, grazie all’abbinamento automatico con la polizza In viaggio con te, rappresentata dal nostro primo supereroe con la sua corona; e con la nuova Wi Eneergy si potrà contare su un’ulteriore garanzia per tutelare il viaggiatore anche in caso di fermo sanitario o quarantena».

Negli intenti di B&T Insurance Service questa nuova polizza a disposizione delle adv e disponibile su Webins vuole essere ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per tranquillizzare i loro clienti ed incoraggiarli a prenotare un viaggio o altre combinazioni, compresi semplici week end.

«Creare l’idea del super eroe – conclude Alesse – ci è sembrata più calzante per rappresentare la forza e l’innovazione da condividere con i nostri partner. Oggi crediamo che la sua presenza sia più che mai utile a rendere meno pesante il periodo che stiamo vivendo e dare un segnale di supporto per affrontare le nuove esigenze dettate dal Covid-19».