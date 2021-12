Annuario22, acquista l’accesso Premium per l’estrazione dei dati













Vuoi consultare il database delle aziende del travel con sede in Italia e impiegare i dati ai fini commerciali? Puoi farlo sottoscrivendo l’abbonamento Premium al nostro Annuario del Turismo. Al costo di 300 euro più Iva per dodici mesi potrai accedere, visualizzare ed estrarre le schede utilizzandole per mailing, etichette, invio fax, elaborazioni statistiche.

L’Annuario, tra i nostri storici prodotti editoriali, è costantemente aggiornato per via telefonica e ora è in grado di offrire una prima panoramica dell’evoluzioni del mercato in pandemia con i dati di agenzie di viaggi dettaglianti, operatori, ricettivisti, network, compagnie aeree, di navigazione (crociere e traghetti), gsa, software house e gds, network, autonoleggi, rappresentanze e catene alberghiere, dmc, enti del turismo con sede in Italia.

Tra le ultime novità dell’Annuario l’implementazione delle schede con i preziosi dati su partita Iva e fondo/polizza di garanzia.

Dal 2022, poi, sarà introdotta la sezione “Consulente di viaggi” riservata a tutti i professionisti agenti di viaggi che, pur avendo lasciato l’agenzia su strada, continuano a svolgere il mestiere con un proprio pacchetto clienti e in collaborazione con altre adv.

I consulenti che non sono stati ancora contattati, così come le aziende e gli enti che hanno urgenza di comunicare variazioni o modifiche da apportare alle schede, possono scrivere ad [email protected]

CLICCA QUI per registrarti e acquistare l’accesso Premium a L’Annuario del Turismo.