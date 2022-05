Annuario del Turismo, sempre più abbonati Premium













Successo alla Bit 2022 di Milano per la versione aggiornata dell’Annuario, ora 100% digital, che ha visto un grande aumento delle richieste di accesso in modalità Premium (che a 300 euro + Iva consente l’estrazione dei dati).

«È nostra intenzione continuare a investire nell’Annuario con un team dedicato e aggiornamenti costanti. Si tratta di un database di grandissimo valore per l’industria turistica», dichiara il direttore Sandra Di Meo.

L’Annuario, liberamente consultabile online, resta un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del turismo ed è costantemente aggiornato per via telefonica e ora è in grado di offrire una prima panoramica dell’evoluzioni del mercato in pandemia con i dati di agenzie di viaggi dettaglianti, operatori, ricettivisti, network, compagnie aeree, di navigazione (crociere e traghetti), gsa, software house e gds, network, autonoleggi, rappresentanze e catene alberghiere, dmc, enti del turismo con sede in Italia.

Tra le ultime novità dell’Annuario l’implementazione delle schede con i preziosi dati su partita Iva e fondo/polizza di garanzia e la sezione dei Consulenti di viaggio.

Le aziende e gli enti che hanno urgenza di comunicare variazioni da apportare alle schede, possono scrivere ad [email protected].

