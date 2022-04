Annuario del Turismo 2022:

Correva l’anno 2019. E il mese, per l’esattezza, era febbraio. In quei giorni, a ridosso di Bit, L’Agenzia di Viaggi Magazine mandava in stampa l’edizione corrente del suo Annuario nel Turismo. Da lì una breaking news: 450 agenzie di viaggi chiuse rispetto all’anno prima su un totale di 7.700 imprese di viaggi censite, di cui 600 organizzatori (tour operator).

Oggi – a distanza di tre anni e con una pandemia di mezzo – torniamo a Milano con una notizia buona e una cattiva. La prima è che le schede dell’Annuario, ora in versione 100% digital su annuario.lagenziadiviaggi.it, sono state tutte aggiornate; la seconda, ovvero la cattiva, è che risultano solo 6.729 imprese registrate tra agenzie di viaggi dettaglianti (in tutto 5.800), operatori (685) e ricettivisti (244), complessivamente circa mille in meno rispetto al 2019. Segno della profonda crisi da Covid che ha investito il settore.

Come annunciato in passato, l’Annuario è arricchito con i dati su fondi e polizze di garanzie. Elemento comunicato dal 90% degli operatori (la quasi totalità, dunque), dall’80% dei dettaglianti e dal 77% dei ricettivisti. Percentuali piuttosto alte che testimoniano un diffuso rispetto degli obblighi relativi al fondo, imprescindibile in questa fase d’incertezza.

Guardando invece alla geografia delle adv, la bussola resta orientata a nord: il 49% delle imprese si colloca nell’Italia settentrionale (l’80% di queste fa parte di un network), il 22% al centro, il 19% al sud e il 10% sulle isole.

L’Annuario, liberamente consultabile online, resta un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del turismo. L’impiego dei dati, e dunque la loro estrazione ai fini commerciali, è consentito sottoscrivendo l’abbonamento Premium al costo di 300 euro più Iva. Storica pubblicazione della nostra casa editrice, è diretto da Sandra Di Meo, conta su un team dedicato ed è costantemente aggiornato.

Al suo interno, oltre alle schede relative ad agenzie di viaggi dettaglianti, operatori e ricettivisti, anche i profili di network, compagnie aeree, di navigazione (crociere e traghetti), gsa, software house e gds, autonoleggi, rappresentanze e catene alberghiere, dmc, enti del turismo con sede in Italia.

