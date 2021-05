Anguilla vaccina il 70% della popolazione e riapre al turismo













Torna il turismo ad Anguilla. Grazie alla campagna vaccinale partita ad aprile, la destinazione a nord dei Caraibi prevede di avere, entro il mese di luglio, il 70% della popolazione vaccinata, consentendo così l’apertura dell’isola ai turisti esteri.

Per il governo di Anguilla, dunque, è giunto il momento di ridurre al minimo le restrizioni per cercare di ritornare, gradatamente, alla normalità. Dal 1° luglio l’isola comunica che accoglierà tutte le persone vaccinate che potranno, subito dopo il loro arrivo, trascorrere la loro vacanza in totale libertà: l’unica richiesta sarà un test Pcr valido 3-5 giorni prima dell’ingresso a destinazione che dovrà essere comunicato sul sito escape.ivisitanguilla.com, dove ci si dovrà registrare.

Già dal 25 maggio, però, fino al 30 giugno sarà già possibile entrare ad Anguilla rispettando alcuni protocolli più restrittivi, come ad esempio, per i primi sette giorni dopo l’arrivo, trascorrere una vacanza confortevole e sicura in bolla.