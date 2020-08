Anguilla, scatta la fee d’ingresso per turisti e businessman

Dovrà pagare mille dollari (a persona, businessman compresi) chi visiterà Anguilla per tre mesi o meno, con le famiglie (da quattro componenti in sù) che ne pagheranno invece 1.500.

La fee – piuttosto ingente – avrà l’obiettivo di coprire i costi sostenuti per via dei test anti-Covid e dei vari protocolli da seguire. Una spesa, si legge su Travel Weekly, che include appunto cose come il personale sanitario preposto ai check, la sorveglianza e la sicurezza nei porti e negli alloggi per le quarantene.

Per chi resterà a destinazione per oltre un anno, la fee sarà di 2 (individuali) e 3mila dollari (famiglie) e includerà i costi per il permesso di lavoro digitale.

Gli arrivi da Paesi ad alto rischio, inclusi gli Stati Uniti, devono essere messi in quarantena per 14 giorni nel resort o nella villa al momento dell’arrivo. La Fase Uno di Anguilla si svolgerà fino al 31 ottobre 2020.

«Anguilla è attualmente libera dal Covid-19, quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di riaprire in modo prudente, prendendo ogni precauzione per proteggere la salute e la sicurezza dei nostri residenti e dei nostri ospiti – ha dichiarato il segretario parlamentare per il turismo Gumbs-Marie – Abbiamo osservato le situazioni in alcune delle nostre isole vicine e abbiamo quindi stabilito protocolli molto rigidi, basati sulla nostra capacità di contenere e mitigare i rischi di un caso importato».