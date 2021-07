Anguilla riapre ai viaggiatori completamente vaccinati













Anguilla, l’isola territorio britannico d’oltremare nei Caraibi orientali, aggiorna i protocolli di ingresso per i viaggiatori internazionali: a partire da giovedì 1° luglio, i viaggiatori adulti completamente vaccinati possono entrare nel territorio di Anguilla; sono esentati dall’obbligo vaccinale i minori di 18 anni e le donne in stato di gravidanza.

Per le autorità di Anguilla, sono considerati viaggiatori completamente vaccinati coloro che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino in un protocollo a due dosi o a una dose, almeno tre settimane o ventuno giorni prima dell’arrivo sull’isola. I quattro vaccini approvati per l’ingresso dalle autorità sanitarie di Anguilla sono: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

I viaggiatori internazionali devono richiedere il permesso di ingresso su www.visitanguilla.com, e sono tenuti a presentare un test Pcr Covid-19 negativo con tampone rinofaringeo prelevato 3-5 giorni prima dell’arrivo sull’isola.

Il certificato di vaccinazione rilasciato legalmente dal Paese che somministra il vaccino deve essere caricato sulla domanda di ingresso e sarà esaminato dalle autorità anguillane per garantirne l’autenticità.

Ulteriori misure di prevenzione e sicurezza prevedono un test gratuito all’arrivo per tutti i visitatori, che sono tenuti a rimanere nel loro hotel o alloggio in attesa dei risultati.