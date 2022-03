Anguilla, dal 1° aprile i vaccinati entrano senza autorizzazione













Dal 1° aprile i visitatori vaccinati possono entrare ad Anguilla senza autorizzazione. Per raggiungere l’isola caraibica è ancora richiesta la prova di vaccinazione completa (ultima dose ricevuta più di 14 giorni prima della data di arrivo), oltre al risultato negativo del test Covid-19.

Il ministero della Salute di Anguilla ha pubblicato le nuove linee guida per i protocolli di ingresso di Anguilla, che entreranno appunto in vigore venerdì 1° aprile 2022.

Nel dettaglio, tutti i viaggiatori vaccinati di età pari o superiore a 18 anni non dovranno più richiedere il permesso per entrare nell’isola tramite il portale di viaggio su IvisitAnguilla.com.

Dovranno comunque presentare prova dello stato di vaccinazione e un test negativo; ovvero un test Naa/Pcr/Rna effettuato entro 3 giorni dal viaggio o un test antigenico rapido eseguito entro 2 giorni dal viaggio. Queste informazioni devono essere presentate in aereo, sulla nave, all’agente o all’operatore.

Il test all’arrivo non sarà necessario per le persone che sono state vaccinate completamente negli ultimi sei mesi e per le persone che hanno assunto una dose di richiamo in cui il completamento della serie primaria (vaccinazione completa) è avvenuto sei mesi o più prima dell’arrivo; prima dell’arrivo è necessario presentare un risultato negativo del test.

Gli adulti e i minori vaccinati, che sono stati vaccinati completamente con un ciclo primario completo più di 6 mesi prima dell’arrivo, ma non hanno ricevuto una dose di richiamo, sono ancora considerati completamente vaccinati e non dovranno presentare domanda per l’ingresso tramite il portale. Essi dovranno comunque essere sottoposti a verifica all’arrivo, a proprie spese e dovrà essere presentato un esito negativo del test pre-arrivo. Il costo è di 50 dollari. I visitatori non vaccinati di età inferiore ai 18 anni possono entrare ad Anguilla solo se accompagnati da viaggiatori completamente vaccinati.

Chi arriva ad Anguilla senza la documentazione adeguata (prova della vaccinazione e risultati dei test) è invitato a tornare nel proprio Paese di origine; se questo non è possibile, dovrà completare i test di arrivo e uscita e fare una quarantena di 5 giorni a sue spese e pagare al governo di Anguilla una tassa di 200 dollari oltre a eventuali multe per ingresso non approvato.

I visitatori non vaccinati a cui è stata concessa un’esenzione medica dovranno presentare domanda sul portale di ingresso, eseguire il test all’arrivo, fare una quarantena per 5 giorni e ricevere un risultato negativo del test per uscire dalla quarantena. Il costo è di 100 dollari a persona.