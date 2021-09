Anguilla abolisce la quarantena per i turisti vaccinati













Anguilla ha comunicato la rimozione della quarantena di quattro giorni per i turisti internazionali che soggiornano in hotel o ville, indipendentemente dalla durata del soggiorno. Sull’isola, possono entrare solo gli adulti completamente vaccinati (ultima dose almeno tre settimane prima dell’arrivo sull’isola), a eccezione dei minori fino a 17 anni e delle donne in stato di gravidanza, per i quali non esiste alcuna limitazione.

I visitatori che soggiornano in un hotel, resort o in villa con licenza eseguono un test anti Covid all’arrivo e devono rimanere in attesa dei risultati, che di solito arrivano entro le 12 ore. Una volta ricevuto il risultato negativo del test, gli ospiti di Anguilla sono liberi di esplorare l’isola.

La quarantena non è più richiesta, ma tutti i visitatori eseguono un tampone anche il giorno quattro del loro soggiorno. Per aiutare a coprire i costi associati al nuovo protocollo per i test, a partire da ottobre vengono addebitati ai viaggiatori duecento dollari.

I visitatori internazionali devono richiedere il permesso di ingresso su www.ivisitanguilla.com, e devono presentare un test Pcr Covid-19 negativo con tampone nasofaringeo prelevato 3-5 giorni prima dell’arrivo sull’isola.