Anda, i tre tour adventure Italia del brand di Eden Viaggi

Tre nuovi tour italiani. In continuità con la campagna di gruppo “Ripartiamo dall’Italia” Anda, il brand di Eden Viaggi, lancia la sua linea di viaggi in Italia con tre tour in Sicilia, Sardegna e Puglia.

Sono pensati per chi ama viaggiare in tutto il mondo con nuovi compagni di avventura, uniti dal desiderio di scoperta autentica e voglia di condivisione prima, durante e dopo il viaggio. Questo concept dei viaggi di gruppo viene ora portato nei tour in Italia, dove il senso resta quello dei viaggi in libertà, con autonomia di scelta su come viaggiare e cosa fare, senza rinunciare alla voglia di vivere una vacanza particolare e conoscere persone nuove.

«Le soluzioni di viaggio Anda prevedono il pernottamento in camera multipla, ma con un supplemento il cliente può richiedere una camera singola o doppia – dichiara Nadia Cenciarini, product manager Anda – Si può scegliere quale mezzo di trasporto utilizzare, ad esempio se usufruire della propria auto, noleggiarne una o organizzarsi con altri viaggiatori in loco. Si può valutare volta per volta se partecipare o meno alle attività previste dall’itinerario oppure vivere la destinazione prendendosi del tempo per sé. Molte attività offerte in Italia sono all’insegna dello sport e dell’avventura, non sempre adatte a tutti, ma è proprio questa totale libertà che rende il tour accessibile a chiunque abbia il desiderio di visitare Sicilia, Sardegna e Puglia con occhi diversi».

I tour prevedono la predisposizione di tutte le misure di sicurezza previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all’emergenza Covid-19. Sarà rilevata la temperatura dei partecipanti al viaggio, premurandosi che siano forniti di guanti e mascherine. Anche le escursioni saranno eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, così come sarà garantito il pernottamento in strutture che rispettino le medesime normative.

Sicilia Adventure sarà un itinerario in self drive alla scoperta del grande patrimonio che offre la regione. Esperienze culinarie e all’insegna dell’avventura, bodyrafting, escursioni in barca e fuoristrada: un Sicilia coast to coast da ovest a est, da Palermo passando per la Riserva dello Zingaro e Favignana, la Scala dei Turchi, le Gole dell’Alcantara, un trekking sull’Etna e lo snorkeling a Taormina.

Sardegna Adventure, sempre un self drive, lungo itinerari meno battuti, con la libertà di gestire in autonomia le visite e le soste: le grotte marine in kayak o il profondo canyon Su Gorropu in fuoristrada, i Murales di Orgosolo, le dune di Piscinas, il Complesso Nuragico di Barumini, il Pozzo di Santa Cristina e l’arcipelago della Maddalena.

Puglia Adventure, con partenza dai Sassi di Matera, si prolunga verso sud, in Puglia, tra storia, natura, mare e tanto divertimento. Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Lecce, Ostuni, Polignano a Mare, tra avventure in kayak, trekking, spiagge bianche, ulivi secolari e trulli di Alberobello. Storia, mare, avventura e cucina pugliese.