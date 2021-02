Lufthansa sperimenta il passaporto sanitario digital













Il Gruppo Lufthansa inizia le sperimentazioni per un suo modello di passaporto sanitario da sviluppare nel corso di questi mesi. Una “catena di viaggio digital” che permetterà ai passeggeri di ricevere una notifica anticipata (72 ore prima) e un link dove archiviare i dati di contatto e i certificati di vaccinazione o di test negativo al Covid-19.

Inizialmente la sperimentazione sarà effettuata sulle rotte Lufthansa Francoforte-Istanbul, e sui voli diretti a New York Newark in partenza da Monaco e Francoforte a partire da venerdì 26 febbraio. In un secondo momento, probabilmente da marzo, il servizio sarà disponibile anche sui voli Swiss Air da Zurigo verso New York Newark

Il cosiddetto Health Entry Support Center di Lufthansa, è studiato, quindi, per comunicare direttamente con il cliente. Dopo il controllo dei documenti, infatti, il cliente riceve una conferma via email sia se i certificati soddisfano i requisiti di ingresso sia nel caso contrario. In ogni caso, però, specifica la nota del Gruppo, “i certificati originali devono continuare a essere portati con sé durante il viaggio”.

L’obiettivo del colosso tedesco , in ogni caso, è di estendere il servizio al suo network garantendo una maggior velocità e sicurezza del processo di check in e di imbarco, oltre all’automatizzazione dei processi di controllo sanitario.