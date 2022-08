Anche Lufthansa cancella voli per l’inverno

Dopo i 10mila voli tagliati da British Airways e il caso delle rotte “scomparse” di Ryanair in Italia ora anche il colosso Lufthansa annuncia che opererà delle cancellazioni per la stagione invernale.

Al momento non è stato ancora dichiarato il numero dei tagli che sono stati effettuati, ma secondo il giornale tedesco fvw, già durante questa settimana la compagnia aerea ha cancellato una serie di collegamenti previsti da ottobre 2022 fino a marzo 2023.

Le cancellazioni riguardano ancora una volta soprattutto i voli domestici tedeschi e intraeuropei, ma sono previsti alcuni tagli anche sui collegamenti long haul e alcuni cambi di orario non meglio specificati.

Sul lungo raggio, però, i tagli “sono di frequenze singole per destinazioni pianificate più volte alla settimana. Le cancellazioni, in ogni caso, sono operate per permettere di offrire ai passeggeri uno schedule del volato affidabile e certo”, ha aggiunto un portavoce di LH al giornale tedesco sostenendo però che la causa di questi tagli è ancora la carenza di personale “in particolare all’aeroporto di Francoforte la situazione non è significativamente migliorata”.