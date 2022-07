Anche Ischia sceglie Ejarque per il rilancio turistico













Per rilanciare il turismo isolano, Ischia si affida al guru del marketing e del destination management Josep Ejarque – da poco intervistato dal nostro giornale – che ha già redatto in Campania il progetto per “riposizionare” Amalfi.

Il sindaco Enzo Ferrandino ha annunciato l’accordo di collaborazione per redigere il Piano strategico di riattualizzazione e rilancio del turismo del comune di Ischia, dopo i due anni di pandemia.

«Ci troviamo ad affrontare una fase storica che ci impone di riorganizzare e ripensare la nostra offerta turistica – ha detto Ferrandino – Ischia è un brand di valenza internazionale e per il suo rilancio serviva un protagonista di assoluta garanzia in questo settore, come conferma il curriculum del nostro consulente. Ejarque conosce già la nostra realtà, gli abbiamo chiesto un piano strategico che tenga conto dei nostri punti di forza e delle nostre criticità e di lavorare in sinergia con tutti gli operatori turistici indicandoci le scelte da fare per dare nuovo impulso alla nostra offerta turistica ma nell’ottica del turismo sostenibile, della qualità della vacanza, del rispetto del territorio».

Ejarque ha aggiunto: «Il turismo è inevitabilmente cambiato dopo la pandemia; per rilanciare Ischia voglio sfruttare tutti gli elementi di cui l’isola dispone per farla diventare una destinazione vincente nel nuovo panorama turistico, passando da località considerata soprattutto termale a località capace di abbracciare diversi flussi turistici internazionali e allungando la stagionalità di 3/4 mesi. L’obiettivo è trasformare Ischia da una destinazione monoprodotto a destinazione multi prodotto, un lavoro che andrà fatto in sinergia con gli operatori turistici, commerciali e termali: vogliamo che la stagione 2023 sia quella del rilancio».